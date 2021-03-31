Genel Başkan Yardımcısı Torun, CHP'li belediyelerin 2 yılını değerlendirdi - Son Dakika

Genel Başkan Yardımcısı Torun, CHP'li belediyelerin 2 yılını değerlendirdi

31.03.2021 11:56

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, seçmenin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kendilerine tarihi bir sorumluluk yüklediğini belirterek, "Gerçekten içinde bulunduğumuz durumu değiştirebilmek için başarılı olmak zorundaydık.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, seçmenin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kendilerine tarihi bir sorumluluk yüklediğini belirterek, "Gerçekten içinde bulunduğumuz durumu değiştirebilmek için başarılı olmak zorundaydık. Belediyelerimiz de bu anlayışla çalıştı ve sorunları teker teker çözmeye başladı." dedi.

Torun, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kazandıkları belediyelerdeki 2 yıllık çalışmalarıyla, bundan sonraki hedeflerini AA muhabirine anlattı.

"Yerel seçimlerde elde edilen başarı sadece CHP ya da Millet İttifakı'nın değil, vatandaşlarımızın olmuştur." diyen Torun, 31 Mart yerel seçimleri ve tekrarlanan İstanbul seçiminde önemli bir şey başardıklarını söyledi.

Bu seçimlerde, "AK Parti'nin sandıkta yenilebileceğini, Cumhur İttifakı'nın sandıkta kaybedebileceğini ispat ettiklerini" dile getiren Torun, şöyle konuştu:

"Ayrıca, 'biz bu iktidara mahkum değiliz' anlayışını ortaya koyduk. Milletimiz 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bize tarihi bir sorumluluk yükledi. Gerçekten içinde bulunduğumuz durumu değiştirebilmek için başarılı olmak zorundaydık. Belediyelerimiz bu anlayışla çalıştı ve sorunları teker teker çözmeye başladı. İktidarın her türlü engellemelerine rağmen belediyelerimiz bu engelleri aşmasını bildi ve vatandaşımızın hizmetinde oldu. ve seçildikleri oy oranının da şu anda üzerine çıktı ve sürekli de vatandaş nezdinde memnuniyet her geçen gün artıyor."

"9 milyon 600 bin vatandaşa ayni yardım yaptık

CHP'li belediyelerin salgın sürecinde olağanüstü işler yaptığını savunan Seyit Torun, şöyle konuştu:

"Özellikle beş maskenin dağıtılamadığı süreçte, vatandaşımızın gıda ihtiyacından tutun, gazete ve ekmek ihtiyacına kadar yardımcı oldu. Birçok sorununu çözdü. Belediyelerimiz pandemi süreci içerisinde 9 milyon 600 bin vatandaşa ayni, 1 milyon 700 bin vatandaşa nakdi yardım yaptı. İhtiyaç sahiplerine, 42 milyon 500 bin öğün yemek dağıttı. 78 milyondan fazla maske ve dezenfektan ürünü, vatandaşımıza ücretsiz ulaştırıldı. Borcu olmasına rağmen 1 milyon 200 bin abonenin suyunu kesmedi. Bağış kampanyalarına el konuldu ama belediyelerimiz asla yılmadı. 'Askıda Fatura' ile ihtiyaç sahibi vatandaşların 483 bin 189 adet faturasını ödedi. Ödenen faturaların toplam bedeli de yaklaşık 48 milyon lira."

Seçim döneminde rakiplerinin "Eğer CHP'li belediyeler gelirse yardımları keser" şeklinde bir kara propaganda yaptığını söyleyen Torun, belediyelerinin bu kara propagandayı da boşa çıkardığını dile getirdi.

Yardımları neredeyse iki katına çıkardıklarını vurgulayan Seyit Torun, "Cumhur İttifakı'ndan devraldığımız beş büyükşehir belediyesinde 2018'de 496 milyon 724 bin lira olan yardımlar, 2020'de 959 milyon 527 bin liraya yükseldi." bilgisini paylaştı.

-"Uçuk kaçık projelere değil, öncelikli sorunlara para harcandı"

CHP'li Seyit Torun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim belediyelerimiz çılgın projelere, uçuk kaçık projelere değil, gerçekten vatandaşın öncelikli sorunlarına para harcadı. Kaynakları bir avuç azınlığa değil, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıttı. Tabii iki yılda sadece yardımlar değil, birçok konuda belediyelerimiz hizmetlerini devam ettirdi. Sorunları önceleyerek, önemli sorunları öne alarak çözmeye başladı. Bu zaman zaman ulaşım, bu zaman zaman çiftçilerimizin sorunları oldu, bu zaman zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız oldu. Ama belediyelerimiz ihtiyaçları önceleyerek sorunları da çözmesini bildi."

"Hizmetler 4 ana başlıkta devam edecek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerinin bundan sonra özellikle 4 ana başlıkta hizmetlerini devam ettireceklerini bildirerek, "Tüm belediyelerimizde bir yoksulluk envanteri çıkaracağız. Sosyal yardımlarımız vatandaşlarımızın ihtiyacına göre artarak devam edecek. Dezavantajlı kesimler hizmette önceliğimiz olacak." dedi.

Üreten kesimin ve çiftçilerin önemine değinen Torun, uygulanan tarım politikasının çiftçileri mağdur ettiğini ileri sürdü.

Yeni dönemde kırsal kalkınmayı önceleyeceklerini söyleyen Torun, uygulayacakları yerel kalkınma ve istidam politikalarıyla da hem istihdam yaratacaklarını hem de yatırımcıya ve üreticiye destek sağlayacaklarını belirtti.

Şehirlerin yıllardır ihmal edilen ulaşım ve çevre sorunlarıyla baş başa olduğunu dile getiren Seyit Torun, şunları kaydetti:

"Birçok ilimizde ciddi anlamda ulaşım sorunu yaşıyoruz, çevre sorunları gittikçe artıyor. Mutlaka bunlara da çözüm bulacağız. Ucuz ve konforlu ulaşım temel hedefimiz olacak. Ayrıca çevre sorunlarıyla ilgili de önemli yatırımlara imza atacağız. Dördüncüsü ve bir önemli konu da deprem ve su. Türkiye'nin neredeyse yüzde 60'ı fay hattı üzerinde. Birçok kentimiz deprem tehdidi ile karşı karşıya. Belediyelerimiz, kentsel dönüşümle ilgili, dayanıklı konutların üretilmesiyle ilgili ve depreme hazırlık eğitimiyle ilgili birçok çalışmalara imza atıyorlar. Bunları büyüterek devam edecekler."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, özellikle küresel ısınmanın da getirdiği süreçten dolayı birçok bölgede ciddi su sorunlarının yaşanmaya başladığını hatırlatarak, CHP'li belediyelerin buna da mutlaka çözüm üreteceğini, hem suyun temini hem de suyun ekonomik harcanmasıyla ilgili belli kararlar alınacağını söyledi.

Torun, 11 büyükşehir belediye başkanının katılımıyla İzmir'de düzenlenen Su Zirvesi'nde çok önemli kararlara imza atıldığını belirterek, "Bizler de bu sürecin takipçisi olacağız. İnanıyorum ki belediyelerimiz sorunları önceleyerek çözümleri de mutlaka bulacaklar. Vatandaşlarımızın huzur içinde refah içinde sağlıklı bir ortamda yaşaması için hizmetleri devam ettirecekler." diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Torun, CHP'li belediyelerin 2 yılını değerlendirdi
Genel Başkan Yardımcısı Torun, CHP'li belediyelerin 2 yılını değerlendirdi
Genel Başkan Yardımcısı Torun, CHP'li belediyelerin 2 yılını değerlendirdi
Genel Başkan Yardımcısı Torun, CHP'li belediyelerin 2 yılını değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhur İttifakı, Seyit Torun, 31 Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Genel Başkan Yardımcısı Torun, CHP'li belediyelerin 2 yılını değerlendirdi - Son Dakika


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