Genel başkandan Yenişehir'e ziyaret

Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, Bursa Yenişehir Berberler Odasını ziyaret etti.



Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, Yenişehir Berberler Odası Başkanı Ahmet Akar ile bir araya geldi. Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, "Ahmet Bey bizim sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir oda başkanımızdır. Kendisini ziyaret ederek esnafımızın istek ve beklentilerini kendisinden dinledik. Bu vesile ile Yenişehirli üyelerimize hayırlı ve bereketli işler diliyorum" diye konuştu.



Ahmet Akar ise, "Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Genel Başkanımız Bayram Karakaş'a ziyaretlerinden dolayı şahsım ve üyelerim adına teşekkür ediyorum. Bizlerin her zaman yanında olan genel başkanımıza hazırladığımız dosyayı takdim ettik" dedi. - BURSA