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Koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki profil yazısını değiştirdi - Son Dakika

Koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki profil yazısını değiştirdi

Son Güncelleme: 07.11.2023 11:46

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in göreve başlamasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki unvanını değiştirdi. Kılıçdaroğlu, 'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı' ifadesini, 'Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı' olarak güncelledi.

CHP kurultayında genel başkanlık koltuğunu kendisinden fazla oy alan Özgür Özel'e devreden Kemal Kılıçdaroğlu, X platformundaki profil yazısındaki "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı" ifadesini, "Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı" olarak değiştirdi.

ÖZEL 812 OY ALDI

CHP'nin cumartesi günü gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı. Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı. Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı. Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yapılan 38. Olağan Kurultay'da partinin 8. genel başkanı seçilmiş oldu.

PROFİLİNDE GÜNCELLEME YAPTI

Sonuçların açıklanmasının ardından bir mesaj paylaşarak görevine veda eden Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bir değişikliğe gitti. Eski CHP lideri, X platformundaki profilinde yazan "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı" ifadesini sildi. Kılıçdaroğlu, bunun yerine "Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı" yazdı.

Genel başkanlığı Özgür Özel'e kaptıran Kılıçdaroğlu'ndan, sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

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Son Dakika Sosyal Medya Koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki profil yazısını değiştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki profil yazısını değiştirdi - Son Dakika
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