Üye Girişi
Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Çavdır Kaymakamlık binasının açılışına katıldı - Son Dakika

Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Çavdır Kaymakamlık binasının açılışına katıldı

04.07.2021 03:32

Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Çavdır Kaymakamlık binasının açılışına katıldı -"El ele, kol kola Türkiye'yi daha iyi yerlere götüreceğiz" -"Devletin sahibi bizatihi milletin kendisidir" AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gölhisar'da gerçekleştirdiği toplu açılışın ardında...

Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Çavdır Kaymakamlık binasının açılışına katıldı

-"El ele, kol kola Türkiye'yi daha iyi yerlere götüreceğiz"

-"Devletin sahibi bizatihi milletin kendisidir"

BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gölhisar'da gerçekleştirdiği toplu açılışın ardında Çavdır Kaymakamlık binasının resmi açılışına katıldı. Konuşmasında devletin gücünü milletten aldığına vurgu yapan Kurtulmuş, "El ele, kol kola Türkiye'yi daha iyi yerlere götüreceğiz. Devletin sahibi bizatihi milletin kendisidir" dedi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde toplu açılış törenine katılan Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çavdır Kaymakamlık binasının açılış törenine katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşma yapan Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kaymakamlık binasının ilçe şartlarının üzerinde olduğunu ifade ederek Çavdırlılara hayırlı olmasını diledi.

Konuşmasında devletin gücünü milletten aldığına vurgu yapan Kurtulmuş, "Bizim için aslolan millettir. İşin sahibi, devletin sahibi bizatihi milletin kendisidir. Her bir vatandaşımız, milletin eşit ve özgür yurttaşları ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de eşit paydaşlarıdır. Dolayısıyla vatandaşların istek ve ihtiyaçları imkanlar dahilinde karşılanabilmesi de devletin vazifesidir. Devlet bu anlamda sizin verdiğiniz yetkiyi kullanan demokraside seçilmiş mekanizmanın adıdır. Bu yüzden aslolan millettir. İşte bu anlamda bizim yeni Türkiye dediğimiz daha güçlü, daha muktedir, gerçekten ekonomiden siyasete, uluslar arası alandan Türkiye'nin yer altı ve yer üstü kaynaklarının daha iyi kullanılmasın hedefleyen yeni Türkiye istikametinde isteriz ki vatandaşımız da çok güçlü olsun" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pandemide Dünyada örnek teşkil ettiğini dile getiren Kurtulmuş, "Pandemi şartlarında geçen senenin mart, nisan aylarını bir hatırlayalım. Kimsenin burnunu çıkaramadığı, salgının dünyanın her tarafını kuşatma altına aldığı bir ortamda dünyanın birçok yerinde devlet vatandaşına hizmet edemez duruma geldiği bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti tam da bu anlayışla hareket ettiği için en ücra köydeki vatandaşına kadar hizmet götürdü. Yine aynı şekilde maaşını çekecek olan emekliyi Jandarmanın bankaya kadar götürdüğü o anları, ilçedeki görevlilerimizin fedakar çalışmalarına şahit olduk. Aynı şekilde en ücra köyde kar kış şartları altında gerçekten tedavi edilmeyi bekleyen vatandaşın ayağına sağlık ekiplerinin o zor şartlarda onlara ulaşmak için seferber olduğunu gördük. Bunları şunun için söylüyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın demek önce insan demektir. Yaşayan vatandaşlarımızın her birisi güçlü olursa ancak o zaman devlet güçlü olur. Birinci kuralımız aslolan millettir" diye konuştu.

Konuşmasına devam eden Kurtulmuş, "İkinci kuralımız ise devlet millet dayanışmasıdır. Yani devlet başka telden millet başka telden çalmaz. Türkiye geçmişte bu günleri gördü. Millet ile devlet duygudaş olarak aynı istikamette yürüyen aynı kültürün, aynı medeniyetin birer parçalarıdır. Bu anlamda devletin bütün kurumlarının kapısı millete açıktır. Devlet ile milleti kaynaşmamış toplumların ileriye gitmesi mümkün değildir. Ne devlet vatandaşına şüphe ile bakacak ne de vatandaşı devletinden çekinecek korkacak. Ben hatırlıyorum eskiden valiyi, kaymakamı toplum içinde görmeleri mümkün değildi. Hele hele köylü, kırsal yerde devlet Jandarmaydı. ve Jandarma da sadece dipçik demekti. Şimdi devletin bütün kurumları, hepimiz sizin emrindedir. Çünkü bütün kardeşlerim biliyor ki millet güçlü olursa devlet güçlü olur. Milleti zayıf, devleti güçlü hiçbir devlet ayakta kalmaz. Örnek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'dir. Çok güçlü bir devlettir. Ama vatandaş zayıf. Bizim amacımız, bizim devlet terbiyemiz devlet ile milletin kaynaşmasını sağlamak. El ele, kol kola Türkiye'yi daha iyi yerlere götüreceğiz" dedi.

Daha sonra Çavdır Kaymakamlık binasının açılış töreni dua okunması ve kurdele kesilmesi ile sona erdi

Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Çavdır Kaymakamlık binasının açılışına katıldı
Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Çavdır Kaymakamlık binasının açılışına katıldı
Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Çavdır Kaymakamlık binasının açılışına katıldı
Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Çavdır Kaymakamlık binasının açılışına katıldı

Kaymakamlık, AK Parti, Türkiye, Çavdır, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Çavdır Kaymakamlık binasının açılışına katıldı - Son Dakika


Son Dakika

Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı 00:47 Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı 00:02 Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı 22:28 Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı
Son Dakika: Brezilya'dan getirilen 22:06 Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki 20:58 Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi 20:06 Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 16:54 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu 16:43 Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu

Son Dakika Haberleri
18:36 Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 4 gün gözaltında kalacak
18:35 Mostafa Mohamed'den, Galatasaray'a sevindirici haber! PSV maçında sahada olması bekleniyor
18:04 Fethiye'de can pazarı! Batan tekneden yükselen çığlıklar büyük panik yarattı
17:53 Ali Koç'tan 3 Temmuz açıklaması: Kupayı isteyen arkadaşlar müzemizi ziyaret edebilir
17:48 Fenomenin yaptığı sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti
17:46 Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var
17:16 Fenerbahçe, Napoli'yle sözleşmesi biten Elseid Hysaj için harekete geçiyor
17:03 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor
17:00 Beşiktaş, kamp kadrosuna Tyler Boyd'u dahil etmedi
16:54 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı
İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok         
01:15
Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışı ısrarlı sorulara cevap vermedi Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışı ısrarlı sorulara cevap vermedi         
00:20
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Beni tutuklamak istiyorlar CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Beni tutuklamak istiyorlar         
23:34
Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi         
22:24
Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu         
21:57
3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi         
20:46
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı         
16:52
Fettah Can'a, küfürlü yanıt! Murat Övüç'ün oğlunun, trafikte magandalık yaptığı anları eleştirmişti Fettah Can'a, küfürlü yanıt! Murat Övüç'ün oğlunun, trafikte magandalık yaptığı anları eleştirmişti         
15:02
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti         
14:57
Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi         
13:26
İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi         
13:23
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı         
12:09
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Kötü günler geçiren Şeyma Subaşı yaşadıklarını tek mesaja sığdırdı Kötü günler geçiren Şeyma Subaşı yaşadıklarını tek mesaja sığdırdı         
00:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 04:28:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Çavdır Kaymakamlık binasının açılışına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement