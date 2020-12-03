Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Taş: "Sigara içenler maskeyi çıkardığı için virüsü kapma olasılıkları artıyor" - Son Dakika

Keşan Bir Nefes Sağlık Derneği Başkanı ve Özel Keşan Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ragıp Taş, sigara içenlerin maskeyi çıkardığı için virüsü kapma olasılıklarının arttığını söyledi.

Opr. Dr. Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sigaranın, akciğer rahatsızlıkları gibi kalp rahatsızlıklarını da tetiklediğini söyledi.

Dünya genelinde kansere en çok sigaranın sebep olduğunun, sigaranın akciğer ve kalp rahatsızlıklarını tetiklediğinin de bilindiğini anlatan Taş, şunları kaydetti:

"Biz de bilimden aldığımız güçle zaman zaman halkımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Sigara içen vatandaşların, bu sırada maskeyi çıkartıp virüsü kapma olasılıkları artıyor. Maske çıktığı için duman ile beraber çevreye virüs yayılıyor. Sigara içenlerin Kovid-19'a yakalanma olasılığının düşük olduğu yönündeki söylentilerin bilimsel bir tarafı yok. Bu, tamamen dedikodudan ibaret. Böyle düşünen biri belki de virüsü başkalarına bulaştırdı bile. Bunun tamamen bir algı olduğunu düşünüyorum. Asıl sigara içenlerin bu hastalığı daha ağır geçirdiği kanıtlanmıştır. Bu konuda yapılan bilimsel araştırmalardan elde edilen sonuçlar da bunu gösteriyor."