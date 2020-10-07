Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şahin: "Hedefimiz, özellikle obezite ile ilgili girişimleri dünya... - Son Dakika

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şahin: "Hedefimiz, özellikle obezite ile ilgili girişimleri dünya...

07.10.2020 13:06

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şahin: "Hedefimiz, özellikle obezite ile ilgili girişimleri dünya standartlarında yapmaya çalışmak" Medova Hastanesinde hasta kabul etmeye başlayan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şahin: "Hedefimiz, özellikle obezite ile ilgili girişimleri dünya standartlarında yapmaya çalışmak"

KONYA - Medova Hastanesinde hasta kabul etmeye başlayan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Bizim burada farklı olarak temel hedefimiz, özellikle obeziteyle ilgili girişimleri belli standartlarda ve dünya standartlarında yapmaya çalışmak" dedi.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak kadrosunu taşıdığını belirterek, "Üniversitedeki rektörlük görevimizin sona ermesinden sonra mesai dışı çalışmak üzere Medova Hastanesi ile anlaştık ve mesai dışı olarak çalışmalarımı burada sürdürüyorum. Üniversitedeki işlerimizin hiç birisini aksatmadan buraya geliyoruz" dedi. Prof. Dr. Şahin, Türkiye'de sağlık alanının ve sağlık sektörünün gücünün pandemi döneminde çok net bir şekilde ortaya çıktığını söyledi. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Hem devlet kurumları hem üniversitelerde hem de özel sektörde bu açıkça ortada. Birçok alanda çok güçlü meslektaşlarımız var. Bizim burada farklı olarak temel hedefimiz, özellikle obeziteyle ilgili girişimleri belli standartlarda ve dünya standartlarında yapmaya çalışmak. Bir de metabolik cerrahi dediğimiz diyabetin bir kısmının cerrahi tedavisi ile ilgili süreçleri yürüteceğiz. İnşallah hayırlı bir çalışma dönemi geçiririz, halkımıza faydalı oluruz" dedi.

"Burada bir hatırlatmada bulunmak istiyorum" şeklinde konuşan Prof. Dr. Şahin, "Cumhurbaşkanımız rektörlerle yaptığı toplantılarda hep şunu söylerdi; asıl işinizi bırakmayın, rektörlük bir meslek değil bir görevdir, bittiğinde boşta kalırsınız gibi hatırlatmalarda bulunurdu. Biz bu söze itibar ettik. Ben rektörlük görevim süresince de tüm ameliyatlarımı yapmaya devam ettim ve mesleki açıdan hiçbir eksikliğimiz olmaksızın bütün deneyim ve tecrübemizle burada hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah. Elimizden geldiğince Türk halkının sağlığı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şahin: Hedefimiz, özellikle obezite ile ilgili girişimleri dünya...
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şahin: Hedefimiz, özellikle obezite ile ilgili girişimleri dünya...
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şahin: Hedefimiz, özellikle obezite ile ilgili girişimleri dünya...
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şahin: Hedefimiz, özellikle obezite ile ilgili girişimleri dünya...

Selçuk Üniversitesi, Genel Cerrahi, Mustafa Şahin, Obezite, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şahin: 'Hedefimiz, özellikle obezite ile ilgili girişimleri dünya... - Son Dakika

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