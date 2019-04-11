Son Dakika Haberleri: Genel Energy PLC’de bayrak değişimi

Genel Energy PLC’de bayrak değişimi

2 saat önce

Son iki yılda Genel Energy PLC'nin piyasa değerini dört kat artıran Murat Özgül bayrağı devretti.

Genel Energy PLC’de bayrak değişimi, System.String[]
Son iki yılda Genel Energy PLC'nin piyasa değerini dört kat artıran Murat Özgül bayrağı devretti. Özgül, Yönetim Kurulu özel danışmanı olarak hizmet vermeye devam edecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:29 
Genel Energy, Ekonomi
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