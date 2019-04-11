Genel Energy PLC’de bayrak değişimi
2 saat önce
Son iki yılda Genel Energy PLC'nin piyasa değerini dört kat artıran Murat Özgül bayrağı devretti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:29
Son iki yılda Genel Energy
PLC'nin piyasa değerini dört kat artıran Murat Özgül bayrağı devretti. Özgül, Yönetim Kurulu özel danışmanı olarak hizmet vermeye devam edecek.
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