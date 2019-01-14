Genel Grev Kosova'da Eğitim Sistemini Felç Etti

Kosova genelinde tüm seviyelerdeki bin 100 okulda grev başladı.

Kosova genelinde tüm seviyelerdeki bin 100 okulda grev başladı. Yaklaşık 370 bin Kosovalı öğrenci okula gidemeyince eğitim sistemi adeta felç oldu.



Kosova'da okullar bugün sessizdi. 2 hafta süren kış tatilinin ardının eğitim öğretimin ikinci dönemi kapsamındaki dersler bugün başlayacaktı. Ancak öğretmenler, ikinci dönemine genel grev ile başladı. Yaklaşık 370 bin Kosovalı öğrenci okula gidemeyince eğitim sistemi adeta felce uğradı.



Kosova Eğitim Sendikaları Başkanı Rrahman Jasharaj ile başkent Priştine'deki Hasan Prishtina İlköğretim Okulunda öğretmenler ile bir araya geldi. Jasharaj, öğretmenlerden, taleplerinde ısrar etmelerini istedi. Aylık maaşlarına yüzde 30 oranında zam yapılmasını talep ettiklerini hatırlatan Jasharaj, kendisini eğiten öğretmenleri olmadan, Cumhurbaşkanın da bu konumda olamayacağını hatırlattı. Ancak Jasharaj Cumhurbaşkanı şoförünün, öğretmenden çok daha fazla maaş aldığına dikkat çekerek durumun üzücü olduğu vurgulandı.



İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonlarına konuşan Kosova Eğitim Sendikaları Başkanı Rrahman Jasharaj, yetkililere, taleplerinin yerine getirilmesi için başlattıkları grevden asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Umarım, başlattığımız grev ve sergilediğimiz kararlılık, yetkililerin, ciddi olduğumuzu anlamaları için yeterli olacaktır" ifadesini kullandı.



Öğrenci velileri temsilcisi Ferki Staku da grevle eğitim zarar görmesine rağmen, ebeveyn olarak grevi desteklediklerini ve öğretmenler başta olmak üzere eğitim çalışanlarının maaşlarına zam yapılmasını hak ettiklerini kaydetti.



"Grev yapmak zorundayız"



İngilizce Öğretmeni Valdete Çahiri, geçen yılın Mayıs ayından itibaren taleplerini dile getirdiklerini ancak Kosova hükümeti tarafından bu taleplerin ciddiye alınmadığına söyleyerek, "Greve gitmek mecburiyetinde kaldık. Tek çaremiz grev yapmak oldu. Umarım başarılı oluruz" dedi.



Okul Sendika Başkanı Sylfije Gjoshi Namani de, grev nedeniyle derslere ara verilmesi dolayısıyla öğrenci ve ebeveynlerden özür dilediklerini ancak taleplerinin yerine getirilmesi için grevin kaçınılmaz olduğunu söyledi.



İlk defa kreş ve çocukların da kapsadığı grevin ne kadar süreceği bilinmiyor. - PRİŞTİNE

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