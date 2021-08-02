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"Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen Silifke ve Aydıncık'ta, yaraları devlet saracak - Son Dakika

"Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen Silifke ve Aydıncık'ta, yaraları devlet saracak

02.08.2021 11:27

MUSTAFA ÜNAL UYSAL/SERKAN AVCI - Orman yangınlarında zarar gören alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesi, Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki yangın bölgelerinde yaraların daha hızlı sarılabilmesi adına umut oldu.

MUSTAFA ÜNAL UYSAL/SERKAN AVCI - Orman yangınlarında zarar gören alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesi, Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki yangın bölgelerinde yaraların daha hızlı sarılabilmesi adına umut oldu.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, AA muhabirine, ilçede 29 Temmuz'da çıkan ve Gülnar ilçesine de sıçrayan yangının, Orman Teşkilatı, kamu kurumları ve vatandaşların büyük mücadelesiyle 3 günde kontrol altına alındığını söyledi.

Yangında bazı evlerin, yeşil alanların ve tarım arazilerinin zarar gördüğünü ifaden eden Altunok, hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Altunok, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Bütün imkanlarımızı seferber ettik, sahadayız. Yanan binalar ve tehlikeli yerlerle ilgili tahliyelerimizi yapmıştık. İki tane otelimizi boşaltmıştık. Oraların tehlikesi geçince vatandaşlar da yerine geçti. Normal hayata dönmeye başladık. İnşallah başımıza bir daha böyle felaketler gelmez." dedi.

Yangın bölgelerindeki söndürme çalışmalarında, devlet ve milletin birlik ve beraberliğinin önemini gördüklerini anlatan Altunok, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Silifke'yi hem de Aydıncık'ı afet bölgesi ilan etti. Bu bize daha büyük güç verdi. Hemen yardımlarımıza başladık. Hiç kimsenin bir kuşkusu olmasın. Devletimiz ve milletimiz güçlü. Cumhurbaşkanımıza duyarlılığı için teşekkür ediyorum. Afet bölgesi ilan edilmesi bazı şeylerde bize kolaylık sağlayacak. Hemen dejenere olan asfalt ve yolları hızlı bir şekilde yapacağız. Vatandaşların evleri anında yapılacak. Devlet, zor zamanlar geçiren vatandaşın yanında. Çevre ve Şehircilik Bakanımız, 'Yeni evler yapacağız.' diye açıklama yaptı. Tarlasındaki hasatta zarar görenlerin ödemeleri yapılacak. Seralardaki ödemeler yapılacak. Bunlar hızlı bir şekilde olacak inşallah. Vatandaşlarımız hızlı bir şekilde normal hayata dönüp eskisinden daha iyi olacak. Hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Nokta nokta soruyoruz. Arkadaşlarımız tek tek inceliyor."

"Cumhurbaşkanı'mız vatandaşlarımızın hep yanında"

Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan da ilçede herkesi üzen bir yangınla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

Evlerin de hasar gördüğünü yangına anında müdahale edildiğini belirten Aktan, şunları kaydetti:

"Devletimiz yaraları en kısa zamanda saracaktır. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Devlet ve millet olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgemizin afet bölgesine alınmasını talep etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Büyük duyarlılık gösterdi. Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızın hep yanında. Mersin ve Aydıncık olarak kendisine çok teşekkür ediyorum. Devletimiz, milletimizin her zaman yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Buradan devlet büyüklerimize de çok teşekkür ediyoruz."

Aktan, yangının yaralarını sarmak için belediye olarak çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, "Vatandaşlarımız dikkat etmeliler. Pikniklerde duyarlı olmalılar. Araçlarında giderken sigara izmaritlerini dışarı atmamalılar. Çevreye duyarlı olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Aydıncık ve Silifke yangını

Aydıncık ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını nedeniyle çok sayıda ev tedbiren boşaltılmış, alevler, kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezi ile farklı noktalara yayılmıştı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu 4. gününde kontrol altına alınmıştı.

Silifke ilçesinde de 29 Temmuz'da çıkan orman yangını nedeniyle çok sayıda ev tedbiren boşaltılmış, alevler, kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezi ile farklı noktalara yayılmıştı. Daha sonra Gülnar ilçesine de sıçrayan yangın, 3. gününde kontrol altına alınmış, bölgede soğutma çalışmaları başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." paylaşımında bulunmuştu.

Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Silifke ve Aydıncık'ta, yaraları devlet saracak
Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Silifke ve Aydıncık'ta, yaraları devlet saracak
Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Silifke ve Aydıncık'ta, yaraları devlet saracak
Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Silifke ve Aydıncık'ta, yaraları devlet saracak
Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Silifke ve Aydıncık'ta, yaraları devlet saracak

Afet Bölgesi, Aydıncık, Silifke, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilen Silifke ve Aydıncık'ta, yaraları devlet saracak - Son Dakika


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