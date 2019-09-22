Genel İmalat Sanayisi İçerisinde Kimya Sektörünün Performansı

KPMG Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri, Şirket Ortağı Ümit Bilirgen, kimya sektörünün genel imalat sanayisi içerisindeki performansını Wise TV'ye değerlendirdi. Bilirgen, kimya sektörünün yüksek oranda yatırım gerektirdiğini ifade etti. Sektörün, imalat sanayi içerisindeki payının %15 civarında iken istihdama katkısının yalnızca %8 olduğunu belirtti. Kurlarda dalgalanma ve Türk lirasının değer kaybetmesiyle birlikte kimya sektörü, ihracatta rekorlar kırmaya başladı. Bilirgen; "Büyüme hızı açısından, savunma sanayisinden sonra gelen 2.büyük sektör oldu. Sektör, beklentilerin çok ötesinde büyüme sergiliyor" dedi. Yapılan yatırımlarla bu büyümenin artacağına işaret etti.