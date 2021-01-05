Genel İş Sendikası Lüleburgaz Belediyesinde eylem kararı aldı - Son Dakika

Lüleburgaz Belediyesi Personel Anonim Şirketi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine sendika tarafından eylem kararı alındı.

DİSK Genel İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde yaptığı basın açıklamasında, toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadığını bu gerekçesiyle bir dizi eylem kararı aldıklarını söyledi.

Haklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade eden Şen, taraflardan insanca yaşanacak bir ücret talep ettiklerini belirtti.

Lüleburgaz halkının da işçilerin yanına olduklarını anlatan Şen, şöyle devam etti:

"6 Ocak perşembe günü Lüleburgaz Belediyesi'nin bütün birimlerinde, şantiyelerinde, ana binasında sabah mesaiye çıkıldığı saatte her birim kendi mesai saatine göre toplanacak ve alkışlı, ıslıklı protesto yapacağız.

11 Ocak pazartesi günü de öğleye kadar hizmet üretmek yok. Öğleden sonra belediyenin önünde bir basın açıklamasıyla yine kamuoyuna haklı taleplerimizi, belediyenin işçisine bakış açısını halka anlatacağız. Bu şekilde önümüzdeki haftalarda da eylemlerimiz devam edecek."

Basın açıklamasına sendika üyesi belediye işçileri de katıldı.