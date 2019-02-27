Son Dakika Haberleri: Genel-İş'ten Başkan Ataç'a Ziyaret

Genel-İş'ten Başkan Ataç'a Ziyaret

32 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Cafer Konca ile bir araya geldi.

Genel-İş'ten Başkan Ataç'a Ziyaret, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Cafer Konca ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sendikaların temsilcileri ile temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) Genel Sekreteri Cafer Konca ve beraberindeki sendika yöneticileri, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Günay Ayaz'ın da bulunduğu ziyarette sendika faaliyetleri hakkında Başkan Ataç'a bilgiler veren Konca, daima emekçilerin yanında yer aldığı için de kendisine teşekkürlerini iletti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Ataç ise sendikal çalışmaları ve emekçi haklarını her zaman önemsediğini belirterek konuklarına teşekkür etti.

Buluşma, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:30 Kaynak: İHA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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