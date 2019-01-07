Son Dakika Haberleri: Genel Kurul Kararıyla Görevime Dönmek İstiyorum"

Genel Kurul Kararıyla Görevime Dönmek İstiyorum"

51 dakika önce

Yerel seçimlerde adaylık için Türkiye Boks Federasyonu başkanlığından ayrılan Eyüp Gözgeç, olağanüstü genel kurulda yeniden görevine dönmek istiyor.

Genel Kurul Kararıyla Görevime Dönmek İstiyorum
Yerel seçimlerde adaylık için Türkiye Boks Federasyonu başkanlığından ayrılan Eyüp Gözgeç, olağanüstü genel kurulda yeniden görevine dönmek istiyor.

Eyüp Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etimesgut Belediyesi başkan aday adaylığı için federasyondan istifa ettiğini hatırlatırken, bu niyetinin gerçekleşmemesi sonrası yeniden görevine dönmek istediğini vurguladı.

AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı sonrasında Etimesgut Belediyesi'nin MHP'ye bırakıldığını aktaran Gözgeç, "Dolayısıyla benim aday adaylığım olmadı. Şimdi önümüzde iki süreç var. Birincisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başkanlığa geri getirilmem. Diğeri ise olağanüstü genel kurul kararı almak. Ben genel kurul kararıyla görevime dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Başkanlıktan 1 Aralık 2018 tarihinde istifa ettiğini vurgulayan Gözgeç, "Olağanüstü genel kurul için önümüzde 2 ay gibi bir süre var. En geç 1 Mart tarihine kadar olağanüstü genel kurulu yapmamız gerekiyor. Hazırlıklarımıza başladık." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:48 Kaynak: AA

Spor
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