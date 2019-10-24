TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve CHP grupları arasında İstanbul'daki Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarının atıl durumda olan bazı bölümlerinin kiraya verilmesi ihalesine ilişkin tartışma yaşandı.

Genel Kurulda, Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifin birinci bölümündeki maddeler kabul edildi, ikinci bölümünde yer alan maddeler üzerinde görüşmelere geçildi.

Teklifin birinci bölümündeki maddeler üzerinde görüşmeler sırasında söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın derin dondurucuya kaldırıldığını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yerleşim konumu çembere alındığını ve YPG'nin terörist bir örgüt olmaktan çıkarılıp ayrılıkçı bir siyasi harekete haline getirildiğini öne sürdü.

Harekat kararına ilişkin destek beklenen devletlerden tam tersi açıklamalar geldiğini dile getiren Nuhoğlu, Türkiye'ye karşı tavır alan ülkelere tepki gösterdi.

Nuhoğlu, şöyle devam etti:

"Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden (Mustafa Akıncı), Annan Planı artığı, kansız, ruhsuz, nankör kişiliktir. Pişmanlığını ve özür dilediğini duymadığım için bu şahıs görevinden ayrılmalı ve Kıbrıs'ı terk etmelidir. Ayrıca uzun yıllardır Türk devletinin birinci önceliklerinden olan Filistin de aynı tutumu göstermiştir. Bu devleti yönetenler, yüzyıl önce olduğu gibi Türk milletini arkadan hançerlemekten çekinmemiştir. Onları da lanetliyorum. Arap ülkelerinin yöneticileri Müslüman halklarına rağmen, ağababalarının yanında saf tutarak Birinci Dünya Savaşı yıllarına dönüş yapmışlardır."

Nuhoğlu, harekata destek veren Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan, Pakistan ve Katar ile Avrupa Birliği üyesi Macaristan yönetimine teşekkür etti.

Yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, Amerika ve Rusya ile yapılan mutabakat metinlerine atıfta bulunarak her iki anlaşma metninde terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele edilmesi ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı örgütleri boşa çıkarma yönelik kararlılığın vurgulandığını söyledi.

Genel Kurulda, teklifin ilk bölümünde yer alan maddeleri kabul edildi.

"Oylar bana verildiğinde milli irade, verilmediğinde kirli irade"

Genel Kurulda teklifin ikinci bölümü üzerinde grubu adına söz alan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İstanbul'daki Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarının atıl durumda olan bazı bölümlerinin kiraya verilmesi ihalesinin şaibeli olduğunu öne sürdü.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, bu konuda son kararı yargının vereceğini belirtti.

Akbaşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ihaleyi, daha yüksek teklif sunan şirkete verdiğini ifade ederek, "Daha düşük teklif verdiği halde, 300 bin lira teklif veren için 'Hayır, daha fazla verene vermeyeceksin, ben Büyükşehirim, ben daha az verdim, bana vereceksin.' diyen, böyle mızıkçılık yapan çocuk gibi bas bas bağıran bir durum var." diye konuştu.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in KKTC konusunda "Herkes çok fazla müdahil oluyor, sadece Türkiye değil. Filler tepişir, çimenler ezilir. Onlar tepişiyor. Olan Kıbrıslılara oluyor." ifadelerini kullandığını anımsatan Akbaşoğlu, "Rahmetli Erbakan ile Ecevit'in Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptıkları sırada şehitlerimizin kemiklerini sızlatan Tunç Soyer'e ne cevap vereceksiniz?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "Karşımızdaki anlayış 'Oylar bana verildiğinde milli irade, verilmediğinde kirli irade.' diyor." ifadelerini kullandı.

"İstanbullu seçmenin yerel seçimlerde iktidara demokrasi tokadı attığını" ileri süren Özel, "Bu anlayış, emlak vergileri belediyeye giderken, lüks konut vergisi diye vergi alıp onu genel bütçeye koyuyor ki İstanbul, Ankara büyükşehir belediyeleri CHP'nin elinde diye... Hizmet etme imkanları ortadan kalksın." sözlerini sarf etti.

Hükümetin, Ekrem İmamoğlu'nun çalışmalarını engelleyerek İstanbullu'ya hizmet edilmesini de önlediğini iddia eden Özel, " Fransa, İngiltere'de şehirleriyle özdeşleşmiş binaları, meydanları o belediyelere mi veriyorlar, yoksa Macron'un, İngiltere'yi yöneten başbakanın çocuğunun vakfına mı veriyorlar?" sorusunu yöneltti.

"İmamoğlu'nu seçimlerde yenemeyen iktidarın, saltanat düzeni üzerinden yenmeye çalıştığını" ileri süren Özel, söz konusu ihalenin bir sonraki aşamasında açık artırmanın yapılacağını ancak Kültür AŞ'nin ilk aşamada elendiğini iddia etti.

CHP'li Özel, Soyer'in söz konusu ifadeleri 2,5 yıl önce sarf ettiğini de söyledi.

Grup başkanvekillerinin konuşmaları sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında laf atmalar yaşandı.

" La Fontaine'den masallar dinledik"

AK Parti'li Akbaşoğlu da Özel'in ifadelerine ilişkin "Biraz önce La Fontaine'den masallar dinledik." dedi.

Soyer'in KKTC'ye ilişkin ifadeleri 14 Ekim'de dile getirdiğini belirten Akbaşoğlu, Özel'e "Soyer hakkında özür dileme, disiplin soruşturması başlatma girişiminde bulunacak mısınız?" diye sordu.

CHP'li Özel, Akbaşoğlu'nun söz konusu ihaleye ilişkin cevap veremediği için konuyu Soyer'e çevirmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine Akbaşoğlu da konunun yargıya intikal ettiğini vurgulayarak, "Minderden kaçmak için, Tunç Soyer'in sözüne cevap veremediğin için Haydarpaşa'ya çekiyorsun." ifadelerini kullandı.

CHP'li Özel de "Ben bu oltaya gelecek acemilikte değilim. Haydarpaşa pisliğinin üstünü gündem değiştirerek örtemezsiniz." şeklinde konuştu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın araya girmesi üzerine tartışma sona erdi.

Genel Kurulda teklifin ikinci bölümündeki maddeler üzerinde görüşmeler sürüyor.