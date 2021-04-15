Genel kurullar ve toplu etkinlikler 17 Mayıs'a kadar yapılmayacak - Son Dakika

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla, genel kurullar ve toplu etkinlikler 17 Mayıs tarihine kadar yapılmayacak.

Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"14/04/2014 tarihli ve 2021/18 sayılı Kararımızın 6. Maddesi; sendikalar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurullarını kapsadığından 17 Mayıs 2021 tarihine kadar sendikalar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyecektir. Alınan kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ