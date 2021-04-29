ZONGULDAK - Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Yeşil'den 1 Mayıs açıklaması - Son Dakika

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, dünyanın bu günlere gelmesinde işçilerin büyük emeği olduğunu belirterek, "Salgın koşullarında da dünyayı işler halde tutan yine emekçilerdir." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen sendika ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra anıta çelenk bıraktı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaptığı açıklamada, işçilerin büyük bedeller ödeyerek haklarını kazandığını belirterek, salgın sürecinde her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmaları gerektiğini söyledi.

Beş bin yıllık insanlık tarihinin zorlu mücadelelerle dolu olduğunu dile getiren Yeşil, şunları kaydetti:

"Bu zaman dilimi içinde sayısız savaş, hastalık ve kıyım görmüş insanlık her zaman çalışanların, işçilerin, emekçilerin fedakarlıklarıyla yeniden ayağa kalkmıştır. Dünya bugüne geldiyse emekçilerin omuzlarında yükselerek gelmiştir. Salgın koşullarında da dünyayı işler halde tutan yine emekçilerdir. Emekçilerin yok sayıldığı, haklarının gasbedilmeye çalışıldığı, güvencesizliğe, işsizliğe ve sefalete mahkum edildiği bir dünyada ne salgınla mücadele edilebilir ne de hayat sürdürülebilir. Geçmişte olduğu gibi bugün de emekçiler, verecekleri mücadelelerle tüm insanlığa güzel günleri getireceklerdir."