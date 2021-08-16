Genel Maden İşçileri Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, toplantıda yaptığı konuşmada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türk-İş ve Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile sürdürdükleri Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) toplu iş sözleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sorunların aşılması konusunda yaptıkları koordineli çalışmayla toplu sözleşme sürecinin sonuna geldiklerini bildiren Yeşil, "Birçok kazanımlarımız oldu. Toplu sözleşme döneminde emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yeşil, TTK'de yer üstünde çalışanlar ile MTA'daki işçilerin ücret düşüklüğü sebebiyle yaşadığı sıkıntılar olduğunu anımsatarak, "İki sene önceki toplu sözleşmemizde kazanımlar elde ettik ama yeterli olmadığını düşünüyorduk. Koordineli çalışmayla bu durumu çok iyi şekilde yetkililere anlattığımızı düşünüyorum ve karşılığında yeni kazanımlar elde ettik. Yer üstündeki ve MTA'daki arkadaşlarımızın büyük ölçüde sıkıntıları bir nebze olsun giderildi." şeklinde konuştu.

"Arkadaşlarımızın yüzü gülünce bizler de gülüyoruz." diyen Yeşil, "Yeni kazanımlar elde etmek, bizlere mutluluk veriyor. Güzel sözleşme oldu. İnşallah yakında sonlanacak. Sonlanınca net şekilde kazanımları sizlere anlatırız." ifadelerini kullandı.

Yeşil, kuruma işçi alınması için mücadele vermeye devam ettiklerini belirterek, "Dönem dönem işçi alımları oldu. Bu alımlarda sendikamızın çok emeği vardır. Aynı tempoyla kurumu ayakta tutmak, kuruma tekrar işçi alınması için mücadelemize devam edeceğiz. Toplu sözleşme süreci yoğun geçti. Sürecin sonuna yaklaşıldı. Bu süreçten sonra da işçi alımı için mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.