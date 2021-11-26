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ESKİŞEHİR - Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisi üretildi - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisi üretildi

26.11.2021 10:56

Genel Maksat Helikopteri Programı (GMHP) kapsamında T70 Kara Şahin helikopterlerine güç veren motorların 50'incisi üretildi.

Genel Maksat Helikopteri Programı (GMHP) kapsamında T70 Kara Şahin helikopterlerine güç veren motorların 50'incisi üretildi.

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TEI'de 50. motorun üretilmesi dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, motorun söz verilen tarihte teslimatının yapıldığını söyledi.

Teslimi yapılan TEI T700 motorunun 2000 beygir gücünde olduğunu belirten Akşit, şöyle devam etti:

"2010'lu yılların başında o zamanki adıyla Savunma Sanayi Müsteşarlığının girişimiyle Genel Maksat Helikopter Programı başlatılmıştı. Ön çalışmaları yapıldı. Anlaşma 2014 yılında imzalandı. Bu proje, genel maksat helikopteri olarak kullanılan Kara Şahin helikopterlerinin tamamen Türkiye'de yerli olarak üretilme projesinin bir parçasıydı. Proje kapsamında TEI olarak biz General Electric (GE) lisansı altında GE'nin de desteğiyle motorları Türkiye'de yerli olarak üretme sorumluluğunu üstümüze aldık. Gövdeyi, helikopterin kendisini TAI Ankara'da, elektronik ve aviyoniğini ASELSAN üretecek, ana dişli kutusunu da ALP Havacılık üretecek. Bu, Türkiye'deki bu büyük tesislere ana parçalarını vererek bütün helikopteri Türkiye'de yerli Kara Şahin olarak üretme projesidir."

"50'ncisini teslim etme gururunu yaşadığımız rakamlara ulaştık"

Akşit, projenin yaklaşık 3 milyar doları aşan bir bütçeye sahip olduğunu belirterek, "Proje kapsamında General Electric lisansı altında ürettiğimiz 2000 beygirlik yaklaşık güce sahip bu helikopter motorları aslında Türkiye'de bir ilk. Türkiye'de ilk defa 2000 beygirlik bir helikopter motoru ürettik. İlk motorumuzu 2018 yılında ürettik. İlk motor teslimi de aynı yıl yapıldı. 2018'den bu güne, bugün 50'ncisini teslim etme gururunu yaşadığımız rakamlara ulaştık. General Electric bize lisanslı üretim hakkını verdi ve üretiyoruz ama motorun bütün sorumluluğu da bize ait. Sözleşme bittiği zaman ve bütün motorları teslim ettiğimiz 2025 yılından sonra da 25 yıl boyunca bu motorların bakım, onarım ve idamesinden de TEI olarak biz sorumlu olacağız inşallah." dedi.

"TEI olarak haftada bir motor üretecek kapasiteye ulaştık"

Proje kapsamında toplam 236 motor üretme yükümlülüklerinin bulunduğunu dile getiren Akşit şunları kaydetti:

"Bunu zamana ve takvime uygun olarak yerine getiriyoruz. Bu gördüğünüz 50'nci motor, aramızdaki anlaşmaya göre kasım ayında teslim edilmesi gereken motor ve bugün kasım ayının 25'i. Kasım ayı bitmeden, aramızdaki anlaşmada olduğu üzere bu salgın döneminde bile hiç gecikme olmadan teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Tüm ekibe, bütün burada çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, ellerine sağlık diyorum. Özellikle böyle zor bir dönemde takvimi aksatmadan teslimat yapmak gittikçe zorlaşıyor ve biz bunu çok şükür başardık. TEI olarak haftada bir motor üretecek kapasiteye ulaşmış vaziyetteyiz."

Törene, TEI Yönetim Kurulu üyeleri Melih Abiş, Dr. Aybike Molbay, Prof. Dr. Ömer Keleş ve İsmail Sami Özdemir ile çalışanlar katıldı. Fotoğraf çekiminin ardından pasta kesildi.

ESKİŞEHİR - Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisi üretildi
ESKİŞEHİR - Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisi üretildi
ESKİŞEHİR - Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisi üretildi
ESKİŞEHİR - Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisi üretildi
ESKİŞEHİR - Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisi üretildi
ESKİŞEHİR - Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisi üretildi
ESKİŞEHİR - Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisi üretildi
ESKİŞEHİR - Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisi üretildi
ESKİŞEHİR - Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisi üretildi
ESKİŞEHİR - Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisi üretildi
ESKİŞEHİR - Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisi üretildi
ESKİŞEHİR - Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisi üretildi
ESKİŞEHİR - Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisi üretildi
ESKİŞEHİR - Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisi üretildi
ESKİŞEHİR - Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisi üretildi
ESKİŞEHİR - Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisi üretildi
ESKİŞEHİR - Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisi üretildi
ESKİŞEHİR - Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisi üretildi
ESKİŞEHİR - Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisi üretildi
ESKİŞEHİR - Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisi üretildi
ESKİŞEHİR - Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisi üretildi

General Electric, Helikopter, Türkiye, TEI, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisi üretildi - Son Dakika


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