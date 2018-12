Genel Menajer Mustafa Aztopal Samsunspor'da

Yılport Samsunspor, genel menajerlik görevine Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında görev yapan Mustafa Aztopal'ı getirdi.

Nuri Asan Tesislerinde bugün düzenlenen törene Yılport Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık ve Basın Sözcüsü Suat Çakır katıldı. İmza öncesi konuşan Başkan İsmail Uyanık, Mustafa Aztopal'ın bugün itibariyle genel menajer olarak göreve başladığını, teknik menajerliğine de Yücel Uyar'ı getirdiklerini söyledi. Uyanık, "Devre arasında 'dere geçerken at değiştirilmez' geleneksel atasözümüzün arkasında bir şeyleri ifade etmiştik. Devre arası bittiğinde oturup, 'ne yaşadık ne yaşamadık, nerede hata yapıyoruzu' açık yüreklilikle ve sükunetle değerlendirme zamanı bulduğumuz için birtakım değişiklikleri devre arasına bırakmıştık. Yoksa bizde sezon içerisinde herkes kadar neyin eksik gittiğini, nerede hata yaptığımızı fark ediyoruz. Dolayısıyla biz kulüp yöneticileri olarak işin selameti açısından doğru hareketleri doğru zamanda yapabilirsek başarılı olabiliriz. Yoksa doğru hareketi doğru olmadan yaptığımızda amacına ulaşmaz. Eksik gördüğümüz şeyleri devre arası itibariyle tedbirlerimizi almış bulunuyoruz" dedi.



"Teknik menajerliğe Yücel Uyar'ı getiriyoruz"



Genel Menajer Mustafa Aztopal'ın ağırlıklı olarak yurtdışında görev yapacağını ifade eden Başkan İsmail Uyanık, "Mustafa Aztopal kardeşimiz ağırlıklı olarak yurtdışında görev alacak. Avrupa'da önümüzdeki senenin oyuncularını tarayacak, gurbetçi oyuncularımızı gözlemleyecek ve Yılport Samsunspor'un dünyaya açılan yüzü ve gözü fonksiyonunu yerine getirecek. Bununla birlikte içeride teknik anlamda Taner hocamız ile birlikte takımımızın teknik menajerliğine de Yücel Uyar'ı getiriyoruz. Onu bugün bu şekilde açıklama mecburiyetim, herhangi bir yanlış anlamayı engellemek adına oldu. Mustafa Aztopal, Reşat Çağan'ın başka bir göreve atanmasıyla boşalan yere gelmiyor. Daha fazla misyonlarla donattığımız yere geliyor. Reşat hocanın yaptığı işi Yücel hocamız yapacak" diye konuştu.



"İkinci yarıya iyi hazırlanıyoruz"



İkinci devreye iyi hazırlanacaklarını belirten Başkan İsmail Uyanık, "Transferlerimizi sezon başından beri yapıyorduk. Hiç transfer yapmasak da bizim futbolcularımız bireysel hataları daha az yaptığı zaman bu ligi rahatlıkla sonuna kadar götürürler. Hepsi çok iyi mücadele ettiler. Talihsiz maçlarımız oldu, huzurlu izleyemediğimiz maçlarımız oldu ama sonuçta geldiğimiz noktada en avantajlı durumda Yılport Samsunspor gözüküyor. Allah, diğer kulüplere ve bize hak edenin kazanacağı, bel altı oyunların olmadığı, hakem hatalarının bilinçli olarak yapılmadığı, dürüstçe, adilce bir oyun nasip etsin. Bizim kimsenin puanında haksızca gözümüz yok. Bizim puanlarımıza haksızca göz diken kem gözlere de Allah onlara bu fırsatı vermesin. İkinci döneme yapacağımız transferlerle, daha iyi hazırlanacağımız kampla, daha iyi bir üst yönetim kadrosu ile iyi gireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Mehmet Yiğit ile kesinlikle ilgilenmiyoruz"



Transferler hakkında da bilgi veren Başkan İsmail Uyanık, "Mehmet Yiğit transfer döneminde adı geçti. Ciddi olarak düşünüldü. Transfer heyetimiz bununla ilgilendi. Özellikle Emin Kar bununla ilgili çaba gösterdi. Bu süreçte futbolcu tarafı çok istikrarlı bir duruş göstermedi. Biz artık kesin olarak Mehmet Yiğit ile ilgilenmiyoruz. Talip olduğumuz doğrudur ama şu an itibariyle kesinlikle ilgilenmiyoruz. Şu anda Onur Eriş ile anlaştık. Erbaaspor'dan kaleci Nurullah Aslan'ı aldık. Onun dışında Yılmaz Özeren aramıza katılıyor. Kendisine imzayı attırdık. Hatayspor ile de gerekli işlemleri tamamladık. Onların ligi biraz geç bittiği için aramıza geç katılacak. Şampiyonluk yolunda hem direkt hizmet edecek oyunculara hem de gelecekte Samsunspor'da uzun vadede değer kazandıracak oyunculara ihtiyacımız var. Bu transferler oldukça size gerekli açıklamaları yapacağız. Resmi transfer 4 Ocak'ta başlayacak" açıklamasında bulundu.



Aztopal: "Ömrümün kulübüne imza atıyorum"



Genel Menajer Mustafa Aztopal ise imza töreninde şunları söyledi:



"Benim için gerçekten tarihi bir an. Çünkü ben Samsunluyum, Samsunsporluyum. Çocukluğumun, gençliğimin, ömrümün kulübüne imza atıyorum. Dolayısıyla benim için gerçekten onur verici bir an. Futbol sektörüne profesyonel olarak girdiğim andan itibaren kafamdaki, kalbimdeki tek istek Samsunspor'a gelerek profesyonel olarak çalışmaktı. Bugün bu fırsatı yakaladığım için mutluluk duyuyorum. Ayrıca bu konuda bana destek olan Yüksel Yıldırım ve Mustafa Erkanat'a teşekkür ediyorum."



"Samsunspor'a büyük katkılar sağlayacağım"



Gazetecilerin sorularını cevaplayan Mustafa Aztopal, "Uzun yıllar finans sektörlerinde çalıştım. Son 8 senedir futbolda profesyonel olarak çalışıyorum. Liverpool Üniversitesinde futbol enstitüsü üzerine yüksek lisans yaptım. Türkiye'ye dönüşte Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.'de 3 sene boyunca icra kurulu üyeliği ve genel müdürlük görevlerinde bulundum. Sonrasında 2 sene Azerbaycan'ın köklü kulüplerinden Gabala'da sportif direktörlük görevinde bulundum. Son 1,5 senedir Hollanda takımlarından Fortuna Sittard'da görev aldım. İlk gittiğim sene kulüp 2'nci ligdeydi. Bizimle beraber Süper Lige yükseldi. Bu sene 6 ay boyunca da güzel işler yaptık. İyi bir yerde bıraktık ve evimize geldik. Çok mutluyuz. Samsunspor ile ilgili çok büyük hedeflerimiz var. Samsunspor taraftarına başarı vaat ediyoruz. Yürekten çalışmayı taahhüt ediyoruz. En büyük hedefleri burada gerçekleştirmeyi arzu ediyorum. Samsunspor bizim hayalimiz, rüyamız ve geleceğiz. Dolayısıyla en büyük başarıları elde etmek için buraya geldik. Zaman içerisinde yapacağımız stratejik detaylarla bunu ortaya koyacağız ama hedeflerimiz çok büyük" diye konuştu.



Mustafa Aztopal'ın Yılport Samsunspor'a büyük katkılar sağlayacağını belirten Basın Sözcüsü Suat Çakır ise Mustafa Aztopal'ı takip ettiklerini ve kulüp için iyi işler başaracağına inandığını söyledi.



Konuşmaların ardından Mustafa Aztopal, sözleşmeyi imzalayarak Yılport Samsunspor'un Genel Menajer oldu. - SAMSUN

