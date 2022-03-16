Genel merkez tarafından atanan CHP Araban Başkanı Kılıç göreve başladı - Son Dakika

Yaklaşık 15 aydır boş olan CHP Araban İlçe Başkanlığı görevine genel merkez tarafından atanan Hüseyin Kılıç, göreve başladı.

Teşkilat binasında karşılanan Kılıç, eski ilçe başkanı Mustafa Kayacı tarafından çiçekle karşılandı.

Görevin hayırlı olmasını dileyen Kılıç, eski parti yönetimine teşekkür etti.

Mustafa Kayacı ise 9 Kasım 2020 tarihinde MYK kararıyla görevden alındıklarını hatırlatarak, "Yol arkadaşımız, Hüseyin Kılıç, ilçe başkanlığına atandı. Kendisine ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.???????