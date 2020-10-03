Genel merkezdeki arbedede darbedildiğini öne süren İYİ Parti ilçe başkanı konuştu (2) - Son Dakika

Genel merkezdeki arbedede darbedildiğini öne süren İYİ Parti ilçe başkanı konuştu (2)

DARBEDİLEN BULUT VİDİNLİ: LİNÇ EDİLİYORUZ ZANNETTİKİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmek için gittikleri parti genel merkezinde çıkan arbede darbedilen kadınlardan emekli memur Bulut Vidinli (58), yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Genel merkezdeki arbedede darbedildiğini öne süren İYİ Parti ilçe başkanı konuştu (2), System.String[]

DARBEDİLEN BULUT VİDİNLİ: LİNÇ EDİLİYORUZ ZANNETTİK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmek için gittikleri parti genel merkezinde çıkan arbede darbedilen kadınlardan emekli memur Bulut Vidinli (58), yaşadığı korku dolu anları anlattı. Çaycuma ilçesindeki iş yerinde açıklamalarda bulunan ve yediği tekme nedeniyle bacağında morluk oluştuğunu ifade eden Bulut Vidinli, "Bildiğiniz linçti. Masalar sandalyeler kırıldı. Arkamdan önümden sürekli enseme vurdular. Nasıl ağrılar sancılar çekiyorum. Bir tanesinden bir tekme yedim bacağıma. Onunda acısını o an anlayamadım. Güzelce dövdüler. Biz linç oluyoruz zannettik" dedi.

'BİZ VARSAK SEN VARSIN MERAL AKŞENER'Vidinli, emek verdiği partiden sopa yemenin kendisin çok yaraladığını söyleyerek, "Her şey bir yana ben emek verdiğim partiden sopa yedim. 'Kadına el kalkmaz' dediler. Meral hanım kadına el kaldıran bu partide yer alamaz diyen Meral Akşener inip aşağıya bakmadı bile. Aşağıda insanlar birbirini yiyordu. 5 kadının çığlığını hiç mi duymadın? Çıkıp bir açıklamada niye yapmadın? Niye arayıp özür dilemedin. Sen biz varsak varsın Meral Akşener. Anneleri kırarsan senin iki cihanda yüzün gülmez. Ben çok kırıldım" diye konuştu.'ÜMİT DİKBAYIR 'NE DURUYORLAR LAN BURADA ATIN DIŞARI' DEDİ'Yaşadıkları sorunları Genel Başkan Meral Akşener'e anlatmak için parti merkezine gittiklerini ifade eden Vidinli, şöyle konuştu:

"Güzel niyetlerle oraya gittik. Bizi dinlesinler diye Türkiye'nin dört bir tarafından 200-300 arkadaş toplanıp gittik. Sözcü grubu oluşturup içeri alınacağımızı söylediler. Bize haberler geldi. Sakın gitmeyin sizi içeride darbedecekler gibi. Biz 'öyle şey olur mu? Meral Akşener bizim ablamız, biz kendi evimizde niye sopa yiyelim?' dedik. 5 kadın, iki erkek içeriye gittik. Biz o kapıdan giremedik. Kapı etten duvar. 100 delikanlı kapıda etten duvar. Biz 'niye böyle yapıyorsunuz?' dedik. Lütfü bey bizi zorla içeri aldı. Bizi güzel oturtturdu sohbetimizi yapacağız. O sırada 100'e yakın çocuk arkamızda ikişer sıra çevirdiler bizi. Ne olduğunu anlamaya çalıştık. Arkamızda etten duvar oldu. Lütfü bey 'Herkes telefonunu kapatacak' dedi. Biz cezaevine mi geldik, yuvamıza geldik. Biz niye kapattık telefonumuzu. Basını dışarı attılar. 'Işıkları kapatın' dediler. Isı veriyor diye. Işıkları kapattılar. Biz bir oyunun içine düşmüşüz. Bizi dinledi ama pek oralı olmadı. O grubun içinden Ümit Dikbayır, içeriden çıkarak, 'Ne duruyorsunuz burada?', 'Ne duruyorlar lan burada atın bunları dışarı' dedi. O çocuklar arkamızdan üstümüzden uçtular. Serhat beyin kafasını ben yukarıda gördüm."


Genel merkezdeki arbedede darbedildiğini öne süren İYİ Parti ilçe başkanı konuştu (2)
Genel merkezdeki arbedede darbedildiğini öne süren İYİ Parti ilçe başkanı konuştu (2)
Genel merkezdeki arbedede darbedildiğini öne süren İYİ Parti ilçe başkanı konuştu (2)
Genel merkezdeki arbedede darbedildiğini öne süren İYİ Parti ilçe başkanı konuştu (2)
Genel merkezdeki arbedede darbedildiğini öne süren İYİ Parti ilçe başkanı konuştu (2)
Genel merkezdeki arbedede darbedildiğini öne süren İYİ Parti ilçe başkanı konuştu (2)

Meral Akşener, İYİ Parti, Arbede, Linç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 16:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Genel merkezdeki arbedede darbedildiğini öne süren İYİ Parti ilçe başkanı konuştu (2) - Son Dakika

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