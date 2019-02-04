Son Dakika Haberleri: Genel Merkezden Gönül'e Güçlü Destek

Genel Merkezden Gönül'e Güçlü Destek

1 saat önce

AK Parti Izmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül'ün aday tanıtım programına parti merkezinden güçlü destekler geldi

Genel Merkezden Gönül'e Güçlü Destek, System.String[]

Hasan Gemici Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül'ün aday tanıtım programına partiden birçok isim destek için ilimize geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun da katılım gösterdiği programa Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları Ayşe Türkmenoğlu, Gülşah Orhan, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mihrimah Belma Satır, Tülay Kaynarca, Canan Kalsın ve Sevim Savaşer katılım gösterdi. Coşkulu kalabalık ve partiden almış olduğu desteklerden dolayı mutluluk duyan başkan adayı Gönül, herkese teşekkürlerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:39 Kaynak: Bültenler

İzmit, Hasan Gemici, belediye başkan adayı, Güncel
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