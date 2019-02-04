Genel Merkezden Gönül'e Güçlü Destek

Hasan Gemici Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül'ün aday tanıtım programına partiden birçok isim destek için ilimize geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun da katılım gösterdiği programa Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları Ayşe Türkmenoğlu, Gülşah Orhan, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mihrimah Belma Satır, Tülay Kaynarca, Canan Kalsın ve Sevim Savaşer katılım gösterdi. Coşkulu kalabalık ve partiden almış olduğu desteklerden dolayı mutluluk duyan başkan adayı Gönül, herkese teşekkürlerini iletti.