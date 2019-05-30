Son Dakika Haberleri: Genel-Mesleki ve Teknik Kurslar İçin Protokol İmzalandı
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Genel-Mesleki ve Teknik Kurslar İçin Protokol İmzalandı

47 dakika önce

Develi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği ile hayata geçecek olan genel, mesleki ve teknik kurslarla ilgili protokol Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın makamında imzalandı.

Genel-Mesleki ve Teknik Kurslar İçin Protokol İmzalandı, System.String[]
Develi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği ile hayata geçecek olan genel, mesleki ve teknik kurslarla ilgili protokol Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın makamında imzalandı.

Kursiyerlerin teorik ve pratik eğitimlerinin uygun mekanlarda yapılmasına imkan sağlayacak kursların iki sene boyunca devam edeceğini belirten Başkan Cabbar; "Hemşerilerimizi hem mesleki anlamda daha yetkin hem de hayata karşı daha özgüvenli olmasını sağlayacak kurslarımızın protokolünü imzalamış bulunuyoruz. En kısa sürede eğitimlerin başlayacağı kurslarımızın tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyor, projeye emek destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Murat Toprak ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Adem Demir'e teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:33 Kaynak: İHA
Develi Belediyesi, Mehmet Cabbar, Güncel
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