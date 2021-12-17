Genel Müdür Aslay'a Uluderbent'ten ziyaret - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay'ı, Alaşehir Uluderbent Mahalle Muhtarı Hüsamettin Afa ve Muhtar Azası Hüseyin Karakaya ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Afa, kendilerini makamında ağırlayan Genel Müdür Aslay'a teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e de mahalle sakinleri ve şahsı adına selamlarını ve teşekkürlerini ileten Muhtar Hüsamettin Afa, Genel Müdür Aslay'a çalışmalarında başarılar diledi.

"Gece-gündüz, uzak-yakın demeksizin vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz"

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Mahalle Muhtarı Hüsamettin Afa'ya ve Aza Hüseyin Karakaya'ya nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün ortaya koyduğu hedef ve vizyon doğrultusunda 17 ilçemizde tüm vatandaşlarımıza ulaşmak için çalışıyoruz. Muhtarlarımız, vatandaşlarımız ile kurumumuz arasında bir köprü görevi görüyor. Hizmetlerimizi hayata geçirirken mahalle muhtarlarımız ile de görüşerek talep ve isteklerini dinliyoruz. Mahalle Muhtarımız da 101 ve 154 Mahalle Projemiz ile köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde gördükleri dönüşümün ardından kendi mahallelerinde de alt ve üstyapı işi yapılması için talepte bulundu. Biz de idare olarak gerekli çalışmaların yapılabilmesi için notlarımızı aldık. Uluderbent Mahallemizde de içme suyu deposunun bakım onarımı gibi hemşehrilerimizin refahı için çalışmalar gerçekleştirdik. Gece-gündüz, uzak-yakın demeksizin vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.