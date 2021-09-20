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Genel Müdür Aslay, Kemiklidere'de Mahallelilerle Buluştu - Son Dakika

Genel Müdür Aslay, Kemiklidere'de Mahallelilerle Buluştu

20.09.2021 17:08
Genel Müdür Aslay, Kemiklidere'de Mahallelilerle Buluştu, System.String[]

MASKİ Genel Müdürlüğünün 154 Mahalle Projesi kapsamında Saruhanlı ilçesine bağlı Kemiklidere mahallesindeki altyapı çalışmaları devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Mahalle Muhtarı Ercan Çetin ve mahallelilerle bir araya gelerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, 154 Mahalle Projesi kapsamında Saruhanlı ilçesine bağlı Kemiklidere mahallesinde devam eden altyapı çalışmalarını takip etmek ve mahalle halkına hayırlı olması temennisinde bulunmak için mahalleye ziyarette bulundu. Genel Müdür Aslay'ı Kemiklidere mahalle muhtarı Ercan Çetin, Kepenekli mahalle muhtarı Mehmet Culha, Pınarbaşı mahalle muhtarı Mehmet Ali Günayve mahalle halkı karşıladı.Ziyarette Genel Müdür Aslay'a Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer, Gökhan Çevik, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Baki Ulu, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Büyükşehir Belediyesi eski meclis üyesi Süleyman Kahramanlar, Saruhanlı Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Serdar Özgedik, MASKİ Saruhanlı İlçe Şefi Kerim Oruç Ali Orhan ve şube müdürlerieşlik etti.

Kemiklidere'ye yatırım 8,5 Milyon TL

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "MASKİ olarak Saruhanlı ilçemizin birçok mahallesinde alt ve üstyapı çalışmalarımız devam ediyor. Kemiklidere mahallemizde de altyapı çalışmaları devam ediyor. 13 kilometre kanalizasyon, 8 kilometre içme suyu, 1 adet içme suyu deposu, 100 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışması yapılacak. Bu yatırımların toplam bedeli 8,5 Milyon TL. Sağlıklı bir üstyapı, sağlıklı bir altyapı ile oluyor. Altyapı çalışmaları da kazılarak yapılan çalışmalar, doğal olarak yazın tozu, kışın çamuru oluyor. Biraz sıkıntı yaşatıyoruz ama hakkınızı helal edin. Sonuçta bu iş 1 kere yapılıyor. Yapıldıktan sonra da bir daha altyapıya dair bir sorun olmuyor. Şimdiden Kemiklidere mahallemize hayırlı olsun" dedi.

"Cengiz Başkanımıza yürekten selamlar"

Kemiklidere mahalle muhtarı Ercan Çetin, "Mahallemizde altyapı çalışmaları tamamlandı. Üstyapı devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz. Başkanımızı mahallemize bekliyoruz" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ercan Çetin, Saruhanlı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Genel Müdür Aslay, Kemiklidere'de Mahallelilerle Buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genel Müdür Aslay, Kemiklidere'de Mahallelilerle Buluştu - Son Dakika
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