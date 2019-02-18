Genel Müdür Aydemir'den Vali'ye Ziyaret
46 dakika önce
DÜZCE(İHA) – Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti.
DÜZCE(İHA) – Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir
, Düzce
Valisi Dr. Zülkif Dağlı
'yı ziyaret etti.
Geçtiğimiz aylarda Kombassan
Holding'e bağlı Divapan Entegre'ye Genel Müdür atanan Muzaffer Aydemir beraberinde idari işler amiri Cengiz Beşel ile birlikte Düzce Vali Dr. Zülküf Dağlı'yı makamında ziyaret etti.
Aydemir ziyarette Divapan olarak 2019 yılında yapacakları yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Vali Zükif Dağlı'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - DÜZCE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:58 Kaynak: İHA
Altın Madalya Kazanan Milli Tekvandocu Selen Gündüz, İranlı Rakibine Bayrak Dersi Verdi
ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı
Son Dakika! Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
İlker Başbuğ'un 'YAŞ' Açıklamasına Abdullah Gül'den Yanıt Geldi: Cumhurbaşkanı Bu Sürece Katılamaz