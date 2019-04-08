Genel Müdür Aydın, Kemalpaşa'daki Taşkın Tehlikesini Bertaraf Ettik
13 dakika önce
DSİ'den İzmir Kemalpaşalı çiftçilerin yüreklerine su serpen haber. Ocak ayındaki şiddetli yağışlarda bozulan Yiğitler Deresi'nin yatağı sadece 2 ayda yeniden düzenlendi.
Binlerce dönüm arazide taşkın riski minimize edildi.
İklim değişikliğine bağlı olarak gerek kısa sürede çok fazla yağış düşmesinden, gerek dere kenarlarına yapılan geçici ve kalıcı yapılardan dolayı taşkınlar yaşanıyor. Yerleşim yerlerinde ki bu çarpık yapılaşma sebebi ile zaman zaman yaşanan taşkınlar olumsuz sonuçlar meydana getiriyor.
Son 74 yılın en yağışlı ocak ayını geçiren İzmir'de yılın ilk ayı metrekareye tam 412 kilogram yağış düştüğünü açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın,' Bundan dolayı bazı dere yataklarında zaman zaman taşkınlar yaşandı. Dere yatağına gelen aşırı yağmur suyu nedeniyle bozulan Kemalpaşa Yiğitler Deresi'nde çalışmalara başlayarak 4 kilometrelik hatta "yatak tanzim" çalışması başlattık.
İzmir- Ankara karayolundan start alan çalışmalarımız 2 ay boyunca aralıksız devam etti. Yaşanabilecek yeni yağışlar tarım arazilerinde milyonlarca lira zararın yaşanmasına neden olabilirdi. Hızlı hareket eden ekiplerimiz 60 gün gibi kısa bir sürede çalışmalarda önemli mesafe kat etti. 4 kilometrelik hattın 3700 metrelik kısmını yeniden düzenlendi.
Binlerce dekar arazide su baskını riskini de minimize eden çalışmalar bölge üreticisine de derin bir "oh" çektirdi. 'dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:26 Kaynak: Bültenler
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