Son Dakika Haberleri: Genel Müdür Başaran'a Güvendik'ten ziyaret
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Genel Müdür Başaran'a Güvendik'ten ziyaret

2 saat önce

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Kırkağaç ilçesi Güvendik Mahalle Muhtarı Erdem Kıvrak'ı makamında ağırladı.

Genel Müdür Başaran'a Güvendik'ten ziyaret, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Kırkağaç ilçesine bağlı Güvendik Mahalle Muhtarı Erdem Kıvrak'ı makamında konuk etti.

Görüşmede çalışmalar hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilerek, talep ve ihtiyaçlar dinlendi. MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, "Mahalle muhtarlarımızın ziyaretleri ve görüşleri bizler için değerli. Hayata geçirdiğimiz çalışmalar olsun, sonrasında çıkan ihtiyaçlar olsun, hepsini kendileriyle istişare ediyor notlarımızı alıyoruz. 17 ilçemizdeki tüm mahallelerimizin, sokaklarımızın, caddelerimizin daha güzel ve sağlıklı yerler olması için tüm gayretimizle çalışıyoruz" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kırkağaç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:43 Kaynak: Bültenler
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