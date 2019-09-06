Son Dakika Haberleri: Genel Müdür Başaran Kenger mahalle muhtarını ağırladı
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Genel Müdür Başaran Kenger mahalle muhtarını ağırladı

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Kula ilçesine bağlı Kenger Mahalle Muhtarı Günay Yılmaz'ı makamında ağırladı.

Genel Müdür Başaran Kenger mahalle muhtarını ağırladı, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Kula ilçesine bağlı Kenger Mahalle Muhtarı Günay Yılmaz'ı makamında ağırladı. Ziyarette mahalle sakinleri de yer aldı.

MASKİ tarafından mahallede gerçekleştirilen çalışmaların konuşulduğu görüşmede diğer istek ve taleplere ilişkin fikir alış verişinde bulunuldu. Genel Müdür Başaran, Kenger Mahallesi'nde yapılması planlanan altyapı çalışmaları hakkında Muhtar Yılmaz'a bilgi verdi. Başaran, "Muhtarlarımız ile sürekli iletişim halindeyiz. Onların sorunlarını çözüme kavuşturmak için kendileri ile yüz yüze görüşüyoruz ve taleplerini dinliyoruz. Nazik ziyareti için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kula, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:50 Kaynak: Bültenler
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