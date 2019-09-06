Genel Müdür Başaran Kenger mahalle muhtarını ağırladı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Kula ilçesine bağlı Kenger Mahalle Muhtarı Günay Yılmaz'ı makamında ağırladı. Ziyarette mahalle sakinleri de yer aldı.

MASKİ tarafından mahallede gerçekleştirilen çalışmaların konuşulduğu görüşmede diğer istek ve taleplere ilişkin fikir alış verişinde bulunuldu. Genel Müdür Başaran, Kenger Mahallesi'nde yapılması planlanan altyapı çalışmaları hakkında Muhtar Yılmaz'a bilgi verdi. Başaran, "Muhtarlarımız ile sürekli iletişim halindeyiz. Onların sorunlarını çözüme kavuşturmak için kendileri ile yüz yüze görüşüyoruz ve taleplerini dinliyoruz. Nazik ziyareti için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.