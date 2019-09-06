Son Dakika Haberleri: Genel Müdür Başaran, Manisa'nın Düşman İşgalinden kurtarılışını kutladı
Son Dakika Güncel Haber

Genel Müdür Başaran, Manisa'nın Düşman İşgalinden kurtarılışını kutladı

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Genel Müdür Başaran, Manisa'nın Düşman İşgalinden kurtarılışını kutladı, System.String[]

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "Bizler bu zaferi, sadece geçmişimize ait bir başarı olarak değil, halen sürdürmekte olduğumuz kararlı ve onurlu medeniyet yürüyüşümüzün de en önemli ilham kaynaklarından biri olarak görüyoruz" dedi.

Genel Müdür Başaran, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı Milli Mücadele Ege'ye ve Manisa'ya kadar ulaştı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki şanlı ordumuz, 26 Ağustos 1922'deki Büyük Taarruz ile emperyalist güçleri adım adım Anadolu'dan atmaya başladı. Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şekilde düşman kuvvetleri ile çarpışan Mehmetçiklerimiz, 8 Eylül'de de Manisa'mızı düşmanın elinden kurtarmıştır" dedi.

"Manisa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı kutlu olsun!"

Manisa'nın kurtuluşu ile ilgili açıklamalarına şöyle devam eden Genel Müdür Başaran, "Bizler bu zaferi, sadece geçmişimize ait bir başarı olarak değil, halen sürdürmekte olduğumuz kararlı ve onurlu medeniyet yürüyüşümüzün de en önemli ilham kaynaklarından biri olarak görüyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yurdumuzun ve şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunda gözünü kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizin ve ebediyete göçen gazilerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Manisa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Mustafa Kemal Atatürk, Manisa, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:25 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir şahıs, boşanma davasının sürdüğü eşini öldürdü, eşinin birlikte yaşadığı erkeği ise yaraladı
Mansur Yavaş belediye adına Atatürk Orman Çiftliği ihalesine girince TOKİ satışı erteledi Kilo aldığını sandı, karnından 7 kiloluk kitle çıktı Atatürk'ün denize girdiği anların renklendirilmiş görüntüleri yayınlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:33:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genel Müdür Başaran, Manisa'nın Düşman İşgalinden kurtarılışını kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]