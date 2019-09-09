Genel Müdür Bilgili'nden, selden zarar gören Karabulak YBO'da inceleme

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, selden zarar gören Doğubayazıt Karabulak Yatılı Bölge Ortaokulunda incelemelerde bulundu.



Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı M. Ramazan Barın ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte selden zarar gören Doğubayazıt Karabulak Yatılı Bölge Ortaokulunda incelemelerde bulunarak okul yöneticilerden bilgi aldı. Öğretmenlerle bir süre görüşen Bilgili, geçmiş olsun dileğinde bulundu. - AĞRI