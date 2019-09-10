Genel Müdür Bilgili'nin ziyaretleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilim ve Sanat Merkezi ve Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı M. Ramazan Barın ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü ve Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek okul yöneticilerinden okullar hakkında bilgiler aldı. Okulları gezen Bilgili, öğretmenlerle de bir araya geldi. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret ederek yapılacak çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan Bilgili, Tekin ile bir süre görüştü. Tekin, Bilgili'ye plaket taktim etti ve Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı olan bir tablo hediye etti. Milli Eğitim Müdür yardımcıları, şube müdürleri ve AR-GE ekibiyle bir toplantı yapan Bilgili, toplantının ardından Ağrı'dan Iğdır'a hareket etti. - AĞRI