Genel Müdür Çaparali, "Su Hayattır, Hayatımızı Koruyalım"
1 saat önce
Genel Müdür Çaparali, bununla beraber deniz, nehir, göl, barajlar gibi yeraltı ve yerüstü kaynaklarının her zamankinden daha fazla korunmasına ve tüm insanlık olarak duyarlılık gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Su kaynaklarının korunmasına, bilinçli tüketilmesine ve geliştirilmesine dönük Hatay genelinde önemli içmesuyu projelerine imza attıklarını hatırlatan Çaparali, hayata geçirilen bu projelerle birlikte içme suyunu gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yeterli düzeyde aktarmayı hedeflediklerinin altını çizdi.
Çaparali, "22 Mart Dünya Su Günü'nün, tüm canlıların ortak yaşamsal kaynağı olan suyun korunmasına, bilinçli ve duyarlı şekilde kullanılmasına vesile olmayı diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:00 Kaynak: Bültenler
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