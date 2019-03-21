Genel Müdür Çaparali, "Su Hayattır, Hayatımızı Koruyalım"

Su kaynaklarının korunmasına, bilinçli tüketilmesine ve geliştirilmesine dönük Hatay genelinde önemli içmesuyu projelerine imza attıklarını hatırlatan Çaparali, hayata geçirilen bu projelerle birlikte içme suyunu gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yeterli düzeyde aktarmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Çaparali, "22 Mart Dünya Su Günü'nün, tüm canlıların ortak yaşamsal kaynağı olan suyun korunmasına, bilinçli ve duyarlı şekilde kullanılmasına vesile olmayı diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.