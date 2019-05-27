Son Dakika Haberleri: Genel Müdür Çaparali'ye Muhtar Ziyaretleri Sürüyor

Genel Müdür Çaparali'ye Muhtar Ziyaretleri Sürüyor

2 saat önce

HATSU vatandaşlar ile kurumlar arasında köprü görevi gören Mahalle Muhtarları tarafından yapılan nezaket ziyaretlerinin sürdüğünü duyurdu.

Genel Müdür Çaparali'ye Muhtar Ziyaretleri Sürüyor, System.String[]

Yapılacak olan hizmetlerin daha kapsamlı ve ileriye yönelik olması adına mahalle muhtarları tarafından yapılan ziyaret ve istişarelerini sürdüren HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, Altınözü Babatorun Mahallesi Muhtarı Ahmet Özer ile Muhtar Azası Mehmet Sözer'in yapmış olduğu ziyareti kabul ederek yapılan hizmetler hakkında istişarelerde bulundu.

Hatay'ın bütün ilçelerde yapılan hizmetlerin takipçisi olduklarını belirten muhtarlar, altyapı adına yapılan çalışmaların vatandaşlar için önemli olduğunu ifade ederek insanın yaşam kaynaklarından biri olan içme suyunun iletilmesi ve korunması amacıyla yapılan hizmetler için teşekkür ettiler.

Yapılan ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ve samimiyeti dile getiren Çaparali, "muhtarlarımız ile koordineli bir şekilde hizmet çıtamızı yükselmeyi hedefliyoruz. Altyapı adına hizmet görmeyen mahalle kalmaması adına yapılan istişareler ve toplantılar ile sorunları çözmeyi hedefliyoruz. Vatandaşın sesi olan muhtarlarımıza gösterdikleri gayretler için teşekkür ediyorum" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:05 Kaynak: Bültenler
Ahmet Özer, Altınözü, Güncel
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