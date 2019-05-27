Genel Müdür Çaparali'ye Muhtar Ziyaretleri Sürüyor

Yapılacak olan hizmetlerin daha kapsamlı ve ileriye yönelik olması adına mahalle muhtarları tarafından yapılan ziyaret ve istişarelerini sürdüren HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, Altınözü Babatorun Mahallesi Muhtarı Ahmet Özer ile Muhtar Azası Mehmet Sözer'in yapmış olduğu ziyareti kabul ederek yapılan hizmetler hakkında istişarelerde bulundu.

Hatay'ın bütün ilçelerde yapılan hizmetlerin takipçisi olduklarını belirten muhtarlar, altyapı adına yapılan çalışmaların vatandaşlar için önemli olduğunu ifade ederek insanın yaşam kaynaklarından biri olan içme suyunun iletilmesi ve korunması amacıyla yapılan hizmetler için teşekkür ettiler.

Yapılan ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ve samimiyeti dile getiren Çaparali, "muhtarlarımız ile koordineli bir şekilde hizmet çıtamızı yükselmeyi hedefliyoruz. Altyapı adına hizmet görmeyen mahalle kalmaması adına yapılan istişareler ve toplantılar ile sorunları çözmeyi hedefliyoruz. Vatandaşın sesi olan muhtarlarımıza gösterdikleri gayretler için teşekkür ediyorum" dedi.