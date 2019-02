Genel Müdür Coşkun'dan Maski'ye Veda

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, genel müdürlük görevinden emekliye ayrılmasının ardından mesai arkadaşlarıyla vedalaştı.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, genel müdürlük görevinden emekliye ayrılmasının ardından mesai arkadaşlarıyla vedalaştı. Coşkun, 2 buçuk yıl boyunca daha yaşanılabilir bir Manisa inşa etmek için 17 ilçede yoğun tempoda çalıştıklarını ifade ederek, görev süresince mesai harcadığı Manisa Büyükşehir ve MASKİ yönetimi ile çalışanlarını ziyaret ederek teşekkür etti.



Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, görevinden emekliye ayrıldı. Coşkun, 15 Ağustos 2016 tarihinde başladığı genel müdürlük görevi süresince uyum içerisinde çalıştığı başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere üst yönetime ve 17 ilçede görev yapan personele teşekkür etti. Coşkun, veda ziyaretleri kapsamında ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ yönetimi ile bir araya geldi.



Görev aldığı sürede tüm personel ile yoğun bir tempoda çalıştıklarını ifade eden Coşkun, "Vatandaşlarımızın altyapıdan kaynaklı herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gece gündüz demeden çalışan su ve kanalizasyon arıza birimimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Bugüne kadar hemşerilerimizin ihtiyaç duyduğu her an yanlarında oldular. Hiçbir zaman yüzümüzü kızartmadılar" dedi. Veda turuna Yarhasanlar Ek Hizmet Binası ile devam eden Coşkun, ardından MASKİ ana hizmet binasında çalışanlarla tek tek tokalaşarak helalleşti. Sorumluluk bilinci içerisinde Manisa ve Manisalılar için dur durak bilmeden çalıştıklarının altını çizen Coşkun, ekip arkadaşları ile birlikte başarılı işlere imza attıklarını söyledi.



"İyi ki Manisalıyım, iyi ki Manisa'da yaşıyorum"



MASKİ genel müdür yardımcıları ve daire başkanları ile de bir araya gelen Coşkun, genel müdürlük görevine başladığı ilk gün söylediği, "Hemşerilerimize 'İyi ki Manisalıyım, iyi ki Manisa'da yaşıyorum' dedirtebilmek için gece gündüz çalışacağız" ifadelerini hatırlatarak, "Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanılabilir bir Manisa için el birliği ile sorunların üstesinden geldik. İlimizin, ülkemizin kalkınması için hep birlikte mesai harcadık. Bize tevdi edilen görevi layıkıyla yerine getirdik. 17 ilçemizde görev yapan personelimiz ile büyük bir aile olduk" dedi.



"Mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştık"



Manisa'nın en doğusundan batısına kadar mesai mefhumu gözetmeksizin Manisalıları hizmet ve yatırımlarla buluşturduklarını söyleyen Coşkun, "En büyük mutluluğumuz, hemşerilerimizden duyduğumuz bir 'Allah razı olsun' sözüdür" dedi. Önemli olanın Manisa olduğunun altını çizerek açıklamasına devam eden Coşkun, "Gerek mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geldik gerekse de idaremizde ağırladık. Bu noktada mahallelerimizin gözü kulağı olan muhtarlarımız ile her an bir aradaydık. Hemşerilerimize hak ettikleri hizmetleri ulaştırdık. Kimi zaman belki geç kaldık ama ne iş yapılması gerekiyorsa da yaptık. Ancak bunu hep birlikte başardık. Hepimizin ortak gayesi Manisa'mıza en iyi hizmeti sunmak oldu" açıklamalarında bulundu.



Kurum olarak suyun gelecek nesillere bırakılacak bir miras değil, gelecek nesillerden alınan bir emanet olduğu düşüncesiyle hareket ettiklerini belirten Coşkun, "MASKİ Genel Müdürlüğü kurulduğunda bildiğiniz gibi ne bir hizmet binası ne de oturacak masa ve sandalyesi vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte çağdaş bir yaklaşımla adım adım idaremizin yapılanmasını tamamladık. Bugün Manisa'nın 17 ilçesine kaliteli ve hızlı hizmet veren bir kurum haline getirdik. Kuruluş sürecinin ardından il genelinin iyi bir röntgenini çekerek atıksu arıtma tesislerinden 101 ve 154 Mahalle Projelerine, içme suyu depolarının yenilenmesinden dere ıslahlarına ve yağmursuyu hatlarına kadar onlarca projeyi hayata geçirdik. Bugüne kadar MASKİ Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu yatırımın bedeli 858 milyon TL'dir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir Manisa, yaşanabilir bir çevre ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalıştık. Çünkü sadece bugünlere değil, yarınlarımıza da hizmet ettik. Hemşerilerimiz bunu yıllar geçtikçe daha iyi anlayacak. Bizim, Manisa'ya sevgi ve saygımızın, bu emanete sahip çıktığımızın ortak bir işareti olacak. Bundan sonraki süreçte de Allah nasip ederse Manisa'ya ve değerli hemşerilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA

