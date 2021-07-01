Üye Girişi
Genel Müdür Erkan: "Samsun esnafına 170 milyon lira pandemi desteği sağlandı" - Son Dakika

Genel Müdür Erkan: "Samsun esnafına 170 milyon lira pandemi desteği sağlandı"

01.07.2021 12:39
Genel Müdür Erkan:

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, pandemi sürecinde Samsun esnafına 170 milyon lira geri ödemesiz destek sağlandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, pandemi sürecinde Samsun esnafına 170 milyon lira geri ödemesiz destek sağlandığını açıkladı.

Genel Müdür Necmettin Erkan, esnaf ve sanatkarlarla istişare toplantısı için Samsun'a geldi. Erkan, Samsun ESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler ve 26. Bölge Birliği Başkanı Fevzi Apaydın'ı ziyaret ederek esnafın sorunları ve talepleriyle ilgili bilgi aldı. Necmettin Erkan, Samsun'da Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve kefalet Kooperatifleri 26. Bölge Birliği Başkanı Fevzi Apaydın, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu tarafından karşılandı.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Esnaf istişare toplantısında esnaf odalarının ve ESKK Kooperatiflerinin temsilcilerine hitap etti. Erkan konuşmasına, "Bağımsızlık mücadelemizin ilk adımının atıldığı, kurtuluş ve umut meşalesinin yakıldığı Samsun'da, istiklalimizin bu simge şehrinde alın teriyle kazanan değerli esnaf ve sanatkarlarımızla buluşmaktan memnuniyet duyuyorum" sözleriyle başladı.

Bir buçuk yıldır devam eden pandemi sürecinden en çok etkilenen kesim olan esnafın, bu zor günlerin istismar edilmesine izin vermediğini, sabrını ve dirayetini koruduğunu söyleyen Erkan konuşmasına devletin esnafın omuzlarındaki yükü azaltmak için imkanlarını seferber ettiğini, durumdan kaynak aktardığını söyleyerek devam etti. Cumhurbaşkanlığı kararı ile esnaf ve sanatkarlara yaklaşık 5 milyar TL tutarında gelir kaybı ve kira desteği sağlandığını belirten Erkan, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan hibe desteği ile toplam 1 milyon 285 bin kişiye 3 bin TL ve 5 bin TL tutarlarında 4 milyar 300 milyon liralık hibe ödemesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Necmettin Erkan Samsun'a verilen destekler ile ilgili şu bilgileri verdi: "Buna göre Samsun'da 36 bin 70 esnafa gelir kaybı desteği olarak 82 milyon 190 bin Lira, 2 bin 450 esnafa kira desteği olarak 4 milyon 706 bin 529 lira, hibe desteği kapsamında toplam 23 bin 616 esnafımıza 80 milyon 53 bin Lira olmak üzere 170 milyon lira geri ödemesiz destek sağlandı" dedi.

Kooperatifçilik Destek Programı ile ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifleri desteklemeye devam ettiklerini söyleyen Erkan, bu kapsamda, 2021 yılında 57 ilden 127 kadın kooperatifinin 141 projesine toplam bedeli yaklaşık 16,6 milyon olan projelerinin 12,5 milyon lirasının bakanlık hibe desteği olarak karşılanmasına karar verildiğini dile getirdi.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, "Bakanımız Dr. Mehmet Muş'un siz değerli esnaf ve sanatkarlarımıza selamlarını getirdim. Bakanlık olarak her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduğumuzu bildirmemi istedi" ifadelerini kullandı.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği konferans salonunda esnaf ve sanatkar odaları ile kredi kefalet kooperatiflerinin başkanlarının da katıldığı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantı sonrası Karadenizbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Metin ve Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ı ziyaret eden Genel Müdür Erkan, Samsun programı kapsamında normalleşme sürecinin başlaması ile faaliyetlerine hız veren kooperatif temsilcilerini, Samsun esnafını (fırın, tuhafiye, bakkal ve taksi durakları) ziyaret ederek istişarelerde bulundu. - SAMSUN

Necmettin Erkan, Ticaret, Samsun, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Genel Müdür Erkan: 'Samsun esnafına 170 milyon lira pandemi desteği sağlandı' - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu 13:00 Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu Fransa'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu 12:30 Fransa'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık 12:11 Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık
Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam 11:59 Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü 11:37 Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi 11:26 Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi
Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi 10:50 Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu 09:57 Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu

Son Dakika Haberleri
13:22 Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor
13:00 Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu
12:50 Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis'te! Mal statüsünden çıkarılıp, canlı statüsüne getirilecekler
12:30 Fransa'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu
12:27 ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
12:11 Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık
12:08 Üniversite öğrencilerine can sıkıcı haber! Katkı payına yüzde 10 zam geldi
11:58 Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam
11:31 Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı
11:06 Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor         
13:23
Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis'te! Mal statüsünden çıkarılıp, canlı statüsüne getirilecekler Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis'te! Mal statüsünden çıkarılıp, canlı statüsüne getirilecekler         
12:51
ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı         
12:28
İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi         
12:03
YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı         
11:53
Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı         
11:31
Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı         
10:53
Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı         
10:48
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı         
08:07
Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar         
08:02
Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor         
08:02
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı         
22:22
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı         
20:53
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 13:30:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Genel Müdür Erkan: "Samsun esnafına 170 milyon lira pandemi desteği sağlandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement