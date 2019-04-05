Genel Müdür İçöz'den Avukatlara Anlamlı Kutlama

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, "5 Nisan Avukatlar Günü" dolayısıyla TESKİ avukatlarına çiçek takdim ederek, anlamlı günlerini kutladı.

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, "5 Nisan Avukatlar Günü" dolayısıyla TESKİ avukatlarına çiçek takdim ederek, anlamlı günlerini kutladı.



TESKİ Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen etkinlikte TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz ile birlikte Genel Müdür Yardımcısı Turhan Toprak ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Sezai Yazıcı, TESKİ bünyesinde görevli başta 1. Hukuk Müşaviri Avukat Gülden Yücek olmak üzere tüm avukatlara çiçek takdim ederek, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı. Günün anlam ve önemine istinaden bir açıklama yapan Genel Müdür İçöz, "Adaletin uygulanmasında, hakların korunmasında, birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında önemli görevler üstlenen avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlarım" dedi.



Program sonunda duydukları memnuniyeti dile getiren TESKİ avukatları, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan ve kendilerine çiçek takdim eden başta TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederek topluca hatıra fotoğrafı çekildi. - TEKİRDAĞ

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