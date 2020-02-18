Genel Müdür M.Naci Pekcan: "Gazilerimiz başımızın tacıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genel Müdür M.Naci Pekcan: 'Gazilerimiz başımızın tacıdır' - Son Dakika

Genel Müdür M.Naci Pekcan: "Gazilerimiz başımızın tacıdır"

14 dakika önce

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul ve yönetim kurulu üyeleri, Güral Porselen Genel Müdürü M.Naci Pekcan'a ziyarette bulunup, derneğin özel bir şildini takdim ettiler.

Genel Müdür M.Naci Pekcan:

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul ve yönetim kurulu üyeleri, Güral Porselen Genel Müdürü M.Naci Pekcan'a ziyarette bulunup, derneğin özel bir şildini takdim ettiler.


Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Şaban Başoğul, ziyarette yaptığı konuşmada, "Naci Pekcan'ın asli görevlerindeki başarılı hizmetleri yanı sıra,Kütahya'mızın sosyal,Kültür ve yardımları, Kütahya'nın Yurt içi ve yurt dışındaki tanıtımları nedeniyle kendisine teşekkür ediyoruz. Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı ve Macaristan Fahri Başkonsolosu İsmet Güral'a Naci Pekcan'a tebriklerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.


Güral Porselen Genel Müdürü M.Naci Pekcan'da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve Yönetim Kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum. Kahraman gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Şahsıma verilen bu Plaketi kıymetli bir anı olarak daima muhafaza edeceğim diye konuştu. - KÜTAHYA

Güral Porselen, Kütahya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:57 Kaynak: İHA
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