Genel Müdür Necmettin Erkan'dan ziyaret

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Eskişehir'de Esnaf ve Sanatkarlar Bilgilendirme Toplantısına katıldı.

Erkan'ı, KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Suat Er karşıladı.

Genel Müdür Erkan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu belirterek, kredi faiz oranlarının yüzde 5'lere indirildiğini, kredi limitlerinin 30 bin liradan, kişi başı 200 bin liraya çıkarıldığını söyledi.

Kredi geri ödemelerinde vadelerin uzatıldığını ifade eden Erkan, yeni düzenlemelerin geçtiğimiz ay Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından ilan edildiğini hatırlattı.

KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz da girişimcilik ve finansman destekleri hakkında oda başkanlarını bilgilendirdi.



Genel Müdür Necmettin Erkan Eskişehir'de gerçekleştirdiği bir dizi programın ardından Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan'ı da makamlarında ziyaret ederek esnafın talep ve sorunlarını paylaştı.