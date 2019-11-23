Son Dakika Haberleri: Genel Müdür Poyraz, Başkan Yaman ile bir araya geldi
Son Dakika Yaşam Genel Müdür Poyraz, Başkan Yaman ile bir araya geldi - Son Dakika

Genel Müdür Poyraz, Başkan Yaman ile bir araya geldi

7 saat önce

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.

Genel Müdür Poyraz, Başkan Yaman ile bir araya geldi, System.String[]

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, "Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürümüz Fahrettin Poyraz, Bilecik geçmiş dönemlerde il genel meclis başkanlığını yürüten kardeşim Serkan Yıldırım beldemize gelerek bizleri ziyaret ettiler. Beldemiz için gerek Bilecik'te gerekse Ankara'da bizleri yalnız bırakmayan saygıdeğer genel müdürümüze ve Serkan başkanımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Fahrettin Poyraz, Mustafa Yaman, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esnafın dikkati faciayı önledi! Anne ve çocukları kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Korkunç olay! Çöp konteynırında bebek cesedi bulundu 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş Ukraynalı akademisyen, canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 18:24:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genel Müdür Poyraz, Başkan Yaman ile bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]