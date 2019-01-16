Son Dakika Haberleri: Genel Müdür Tekataş: "İş Güvenliği İhmale Gelmez"

Genel Müdür Tekataş: "İş Güvenliği İhmale Gelmez"

2 saat önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, denetimlerde personellerle bir araya gelerek, "İş güvenliği asla ihmale gelmez, tedbirinizi almadan işe koyulmayın" dedi.

Genel Müdür Tekataş:
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, denetimlerde personellerle bir araya gelerek, "İş güvenliği asla ihmale gelmez, tedbirinizi almadan işe koyulmayın" dedi.

Gevaş ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde takip eden VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Halime Hatun Kız Lisesi kanalizasyon hattının 120 metrelik bölümünün yapımını gerçekleştiren ekipleri ziyaret etti. Okulun eski hattının zarar görmesi üzerine yeni hat çekimi için çalışma başlatan ekipler, eğitim kurumunun büyük bir sorununu gidermiş oldu.

VASKİ Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç'den çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alan Genel Müdür Tekataş, personelleri iş güvenliği konusunda uyardı. Çalışmalarda kesinlikle iş güvenliğinin ihmal edilmemesini isteyen Tekataş, "VASKİ olarak önemli projelere imza atıyoruz. Ekiplerimiz yazı kışı dinlemeden hizmetlerini sürdürüyor. Hepsiyle büyük gurur duyuyorum. Onlar büyük işlere imza attılar. Halkın rahatı için hizmeti her yere taşıdılar. Bizim personellerin fedakarlığını takdir ediyoruz. Onlara tavsiyemiz, her işte güvenliği tam olarak alıp öyle hareket etmeleridir. Onlar bizim için kıymetlidirler. Tüm VASKİ ekiplerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Tekataş'ın incelemelerine Özel Kalem Müdürü Mustafa Numan Özdağ da katıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teklif Meclis'te Kabul Edildi: En Düşük Yaşlılık ve Malullük Aylığı Bin Lira Olacak Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye Dahil Suriye'nin Komşularının Çıkarlarını Gözeteceğiz

Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var Eve Getirilen Koliler, Uyuşturucu Ticareti Yapan İmam Nikahlı Çifti Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 13:22:12. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genel Müdür Tekataş: "İş Güvenliği İhmale Gelmez"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]