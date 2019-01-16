Genel Müdür Tekataş: "İş Güvenliği İhmale Gelmez"
2 saat önce
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, denetimlerde personellerle bir araya gelerek, "İş güvenliği asla ihmale gelmez, tedbirinizi almadan işe koyulmayın" dedi.
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi
(VASKİ
) Genel Müdürü Ali Tekataş, denetimlerde personellerle bir araya gelerek, "İş güvenliği asla ihmale gelmez, tedbirinizi almadan işe koyulmayın" dedi. Gevaş
ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde takip eden VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Halime Hatun
Kız Lisesi kanalizasyon hattının 120 metrelik bölümünün yapımını gerçekleştiren ekipleri ziyaret etti. Okulun eski hattının zarar görmesi üzerine yeni hat çekimi için çalışma başlatan ekipler, eğitim kurumunun büyük bir sorununu gidermiş oldu.
VASKİ Güney
Şube Müdürü Tevfik Ergenç'den çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alan Genel Müdür Tekataş, personelleri iş güvenliği konusunda uyardı. Çalışmalarda kesinlikle iş güvenliğinin ihmal edilmemesini isteyen Tekataş, "VASKİ olarak önemli projelere imza atıyoruz. Ekiplerimiz yazı kışı dinlemeden hizmetlerini sürdürüyor. Hepsiyle büyük gurur duyuyorum. Onlar büyük işlere imza attılar. Halkın rahatı için hizmeti her yere taşıdılar. Bizim personellerin fedakarlığını takdir ediyoruz. Onlara tavsiyemiz, her işte güvenliği tam olarak alıp öyle hareket etmeleridir. Onlar bizim için kıymetlidirler. Tüm VASKİ ekiplerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.
Tekataş'ın incelemelerine Özel Kalem Müdürü Mustafa Numan Özdağ da katıldı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:11 Kaynak: İHA
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