Genel Müdür Turşucu, Başkan Arı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Turşucu'nun, Başkan Arı ile bir araya geldiği bildirildi.

Turşucu'ya Nevşehir Belediyesinin eğitim ve gençlik projeleri hakkında bilgiler veren Arı, konuğuna ziyaretinin anısına yöresel el sanatı ürünlerinden çini amfora hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arı, son dönemde gerçekleştirdiği gençlik, kültür ve sosyal projeleri ile gündeme gelen Nevşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda çocuklar ve gençler için yeni bir projenin hayata geçirileceğini belirtti.

Programda, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe de bulundu.