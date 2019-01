Genel Müdür Yardımcısı Aslay 3 Gün Süren Sağanak Yağışı Değerlendirdi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, son günlerde meydana gelen aşırı yağışlarla ilgili teknik bilgilendirmelerde bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, son günlerde meydana gelen aşırı yağışlarla ilgili teknik bilgilendirmelerde bulundu. Metrekareye 200 kg yağış düştüğünün altını çizen Aslay, "İl genelindeki altyapı yatırımlarımız sayesinde büyük bir felaketi en az zararla atlattık" dedi.



MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, geçtiğimiz günlerde Manisa'da meydana gelen sel felaketiyle ilgili teknik bilgiler paylaştı. Aslay, yaşanan afetin Manisa için büyük bir sınav olduğunu ifade ederek, "Özellikle Gediz ve Nif Çayı'ndaki ovalarda tarımla uğraşan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde 3 gün boyunca süren yağmurlarda metrekareye 203 kilogram ve üzeri yağış düştü. Manisa en son 1986 yılında 160 kilogram gibi bir yağış almıştı. Öncelikle Gediz, Bakırçay gibi havzaya sahip nehirlerin MASKİ'nin sorumluluğunda olmadığı bilgisini vermek istiyorum. Bu büyük nehirler tamamen DSİ'nin bakım onarım sorumluluğu altındadır. Aynı şekilde tahliye ve sulama kanallarının sorumluluğu da sulama birliği ve DSİ'ye ait. Ancak tabii ki yaşananın bir afet olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekli. Biz MASKİ olarak, vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamasını önlemek adına bu kurumlara bakım ve temizlik gibi konularda destek çalışmalar yapıyoruz" dedi.



Ardından Aslay, sel felaketi esnasında yapılan çalışmalarda yoğunlaşılan bölgeler hakkında bilgiler paylaştı. Aslay, "İlk gün özellikle eski cezaevi bölgesinde Turgutlu Caddesi'ne kadar bir taşkın söz konusu oldu. Sorumlu olmamamıza rağmen tüm ekiplerimizi buraya yönlendirmek durumunda kaldık. Diğer bir nokta ise Kırtık Deresi'nin deşarj edildiği sulama kanalıydı. Buradaki asıl sorun, Nurlupınar Mahallemizdeki sulama kanalındaki suları alarak Spil Mahallemize taşınan suların, imar planının bulunmadığı yerleşimlerden kaynaklı olarak yaşandı. Ekiplerimiz burada da sürekli çalışma içerisindeydiler. Bir diğer noktamız ise Fevzi Çakmak Mahallemizde köprü altından geçen sulama kanalıydı ve buranın temizliği de gün boyunca aralıksız şekilde devam etti" diye konuştu.



Genel Müdür Yardımcısı Aslay, "Turgutlu Caddemizde de aynı şekilde yağmursuyu hatlarımız mevcut. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün gerçekten altyapıya özel bir önem veriyor. Düşen yağmur miktarıyla ilgili olarak havza hesabı yapıyoruz. Ancak bunun dışında sulama kanalı binlerce metreküplük suyu Manisa içine boşalttığında, bu hesaplarla ilgili öngörülerimiz de maalesef çürütülmüş oluyor. Vatandaşlarımızın o gün yaşadıkları taşkının ana sebebi yine bu sulama kanalında meydana gelen tıkanıklıktır" ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin tüm ekipleriyle sahada olduğunun da altını çizen Aslay, "MASKİ ve Büyükşehir Belediyemize ait sadece merkez için 400 personel ve 200 aracımızla sahadaydık. 185 Çözmer'den vatandaşlarımızdan sürekli olarak ihbarlar geldi. Vali beyin başkanlığında Sayın Başkanımızın talimatları ile AFAD ve GAMER ekipleri de kuruldu. Büyük taşkınlarda müdahaleler belediyemiz bünyesindeki büyük iş makineleriyle yapıldı. Ovalarda mahsur kalan vatandaşlarımız böylelikle kurtarıldı. Başkanımız da kendisi sürekli sahadaydı ve bizzat çalışmaları takip etti. İlk tespit edilen nokta Gediz, Nif Çayı ve tahliye kanalının birleştiği noktaydı. Sulama kanalında oluşan ters akıntı sebebiyle, Akpınar ve Nurlupınar'da imarsız olarak yapılan iki sokağımızda taşkın sıkıntıları yaşandı. Bu 232 ve 422 Sokaklar, kurutma kanalının yarım metre aşağısında bulunan iki sokaktır. Normalde dere yatağında ve taşkın alanında olması durumunda imar izni verilmemesi gerekir. Ancak ne yazık ki burada imar planı eksikliğinden dolayı bu durumlar oluştu. Merkezlerde ise, yaptığımız önemli yatırımlar sayesinde böyle sıkıntılar yaşanmadı" diye konuştu.



Manisa şehir merkezinde hayata geçirilen yağmursuyu çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Aslayi "İl genelinde 800 milyonun üzerinde altyapı yatırımımız mevcut, ancak yerin altına yatırım yapıldığından daha az görünür olabilir. Manisa merkezde 57 mahallenin tamamında sokak ve caddelerde altyapı çalışmalarımız tamamlandı. Yağmursuyu ve kanalizasyon hatları birbirinden ayrıldı. 8 Eylül Caddemizde 1 kilometrelik ana kollektör hattı döşedik. Arda, 2. Anafartalar, Sakarya, Adnan Menderes, Karaağaçlı, Kazım Karabekir, Nişancıpaşa, Nurlupınar, Peker, Turgut Özal ve Yarhasanlar mahallelerimizde yağmursuyu sorunlarına son verdik. Bunlara ek olarak; 75. Yıl, Barbaros, Gökçeler, Güzelyurt, İlyasçılar, Karaali, Kayapınar, Kaynak, Maldan, Mareşal Fevzi Çakmak, Muradiye, Ortaköy, Sarma, Şamar, Uncubozköy ve Uzunburun'da yağmursuyu hatları döşedik. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye kampüsünde 3 kilometrelik yağmursuyu hattı imalatı yaptık. Sadece merkezlerde değil, eski belde ve köylerimize de yağmursuyu hatları kazandırdık. Televizyon haberlerinde diğer illerin merkezlerinde gördüğümüz sular altındaki görüntüler, bu çalışmalarımız sayesinde engellendi diyebiliriz. Kaldı ki oralarda bu miktarda yağış meydana gelmedi" dedi.



İl genelinde yapılan dere ıslah ve temizlik çalışmalarının da işlevine değinen Aslay, "Şehir içindeki ıslah ve temizlik yaptığımız dereler olmasaydı, ovalarda yaşanan bu manzaraları Manisa merkez ve ilçelerimizde de yaşardık. Zamanında alınan önlem amaçlı yatırımlar ve ekiplerimizin uğraşları sayesinde bundan olabildiğince az zararla kurtulduk. Çünkü yağmursularını tahliye edebilmek için kanalizasyonları tesislere, yağmursularını da Gediz'e kadar uzanacak şekilde derelere deşarj ediyoruz. Ancak bu işlem, dereler ıslah edilmeden yapılırsa yine taşkına neden olur. İl genelinde 130 mahallede ıslah yaptık. Dere ve kanalların çevresinde de can güvenliğini sağlanması adına 28 km korkuluk yapıldı. 416 km dere temizlik çalışması yaparak, 572 bin ton rüsubatı uzaklaştırdık. Sadece MASKİ tarafından derelere 20 milyonun üzerinde yatırım yapıldı" dedi.



Genel Müdür Yardımcısı Aslay, Manisa ve 17 ilçesinde yapılan altyapı çalışmalarına ilişkin toplam rakamlarla ilgili olarak ise şu bilgileri verdi: "İl genelinde kendi ekiplerimiz bünyesinde 260 kilometre yağmursuyu hattı döşedik. 4 buçuk yıllık süreçte bu gerçekten büyük bir rakamdır. Bin 600 kilometre kanalizasyon hattı döşeme işi gerçekleştirdik. Merkezde 331 km, il genelinde ise bin 85 km ana kanal hattında temizlik çalışması yaptık. 25 km'lik yağmursuyu hattı temizliği yaptık. Bu noktada yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarına atılan çöplerin oluşturduğu tıkanıklıkların da ciddiyeti, böyle yoğun yağışlı zamanlarda ortaya çıktı. Temizliğin yanı sıra, Manisa Belediyesi döneminden başlayan yatırımlarla yağmursuyu ve kanal hatlarını birbirinden ayırdık. Bu hatların birleştiği Doğu kollektör hattımızın 1 metre 60 santimetre çapındaki borularının içinden taşlanmış atıkları temizledik ve atıksu arıtma tesisimize bağlantısını yaptık. Böylelikle hem yeni bir hat imalatının neden olacağı maliyeti ortadan kaldırdık, hem de daha büyük taşkınları önledik"



Yağmursuyu yatırımları hakkında da konuşan Aslay, yıllardan beri çekilen çilelerin bu yatırımlar sayesinde son bulduğunu belirterek "Soma ilçe merkezinde 3 km'lik kuşaklama olmak üzere, 15 km'lik yağmursuyu hattı döşedik. Turgutlu ilçemizde de Ankara asfaltında yıllardır biriken yağmursuyu sorununu ortadan kaldırdık. Bu bölgede yıllardır dükkanlar yarıya kadar su içinde kalıyordu. Prestij caddelerimizde ve Leylek Deremizde yapılan çalışmalarla esnaflarımız ve halkımız bu sorunlardan kurtuldular. Akhisar ilçemizde de Şehit Üsteğmen Tahir Ün Caddesi ve bağlı sokaklarında 2 bin 700 metrelik hat döşemesiyle eskiden yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırdık. Aynı şekilde Demirci'de de 2 milyon TL'nin üzerinde bir yağmursuyu deplase işi gerçekleştirdik. Salihli merkezde hiç yağmursuyu hattı yoktu. Hatlar kanalizasyona bağlı olduğundan, böyle yağışlarda sular evlerdeki tuvaletlerden taşıyordu. Bunları engellemek amacıyla başlattığımız 30 kilometrelik işimizde yüzde 90'lara ulaşmış durumdayız. Henüz tamamlanmamış olmasına rağmen bu son yağışlarda vatandaşlarımız böyle bir sorun yaşamadılar. Gölmarmara da, adı üzerinde en ufak yağmurda taşkın manzaralarına sahne olan bir ilçemizdi. Şuan orada da 8 kilometrelik yağmursuyu hattı döşüyoruz. Bunların yanında Köprübaşı Atatürk Meydanı, Ahmetli Hükümet ve Demirciler caddeleri, Sarıgöl ve Alaşehir ilçe merkezlerimizdeki yağmursuyu yatırımlarımız bu noktada çok önemli. Ayrıca Gördes merkezde 1 milyon 800 bin TL yatırımla 9 kilometrelik kanalizasyon, 5 kilometre de yağmursuyu hattı döşendi. Selendi ilçemizde de yaşanan sel baskınları hepimizin malumu. Orada da bu problemi gidermek için 6 buçuk km yağmursuyu hattı imalatı yaptık" dedi.



Manisa olarak büyük bir afet atlatıldığını söyleyen Aslay, "Manisa merkez Şehzadeler ve Yunusemre'de bu yağışlarda caddelerde rahatlıkla yürüyüp sokağa çıkabildiler. Eğer bu yatırımlar yapılmasaydı, şuan binlerce evin su baskınlarını ve tahliye çalışmalarını konuşuyor olurduk. Manisa olarak çok büyük bir afet atlattık. Bir kez daha geçmiş olsun demek istiyorum. Altyapı çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu da böylece görmüş olduk. Burada en büyük takdiri ve teşekkürü Cengiz Ergün hak ediyor. Her daim şeffaf belediyecilik anlayışıyla, makyaj hizmetler yapmak yerine, kalıcı çözümler üretildi. MASKİ ile birlikte Büyükşehir Belediyemize bağlı Fen İşleri, İtfaiye, Çevre Koruma daireleri de 48 saate yakın aralıksız çalışarak, yönetim kadrolarından saha ekibine kadar çok ciddi emek harcadılar. Çok şükür ki tüm bu süreçte her şeyden önemlisi can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Ciddi mal kayıpları da olmamıştır" ifadelerini kullandı. - MANİSA

