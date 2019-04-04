Son Dakika Haberleri: Genel Müdür Yardımcısı Serdengeçti'den Vali Soytürk'e Ziyaret

Genel Müdür Yardımcısı Serdengeçti'den Vali Soytürk'e Ziyaret

1 saat önce

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı M. Fatih Serdengeçti ile beraberindeki heyet Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Genel Müdür Yardımcısı Serdengeçti'den Vali Soytürk'e Ziyaret, System.String[]
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı M. Fatih Serdengeçti ile beraberindeki heyet Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı M. Fatih Serdengeçti beraberinde Özel Harekat Başkanı Selami Türker ve Kilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler. Genel Müdür Yardımcısı Serdengeçti, daha sonra Kilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses'i makamında ziyaret ettiği, bir dizi inceleme ve denetlemelerde bulunulduğu öğrenildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:54 Kaynak: İHA

Fatih, Kilis, CEO, 3. Sayfa
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