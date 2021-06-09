Genel Müdür Yılmaz, "Hasb-İ Alem Buluşmaları"Nda Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Öğrencileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığınca düzenlenen programda öğrencilerle buluşan Genel Müdür Dr. Nazif Yılmaz, 80'i aşkın ülkeden uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören ve bu yıl mezun olacak öğrencilerle sohbet etti.

Moderasyonu Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Koordinatörü Harun Başer tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen buluşmaya Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Mustafa Yıldız ile okul yöneticileri katıldı.

Sohbet programına; Ankara Uluslararası Prof. Dr. Muhammet Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kayseri Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Konya Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sivas Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Tekirdağ Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden yaklaşık 600 öğrenci katıldı.

Genel Müdür Yılmaz, öğrencilerle gerçekleşen sohbet programında uluslararası imam hatip liselerinin vizyonu ve misyonu hakkında bilgiler verdi.

Öğrencilerin akademik başarılarını daha da artırmak için sürdürülen faaliyetlerle ilgili bilgi veren Genel Müdür Yılmaz, uluslararası imam hatip liselerinden mezun olan öğrencilerle gönül bağının devam etmesi için yapılan çalışmaları aktardı.

"Hasb-i Alem Buluşmaları" öğrencilerin soruları, dilek ve temennilerle sona erdi.