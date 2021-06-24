Genel Müdür Yılmaz, Konya'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, önceki gün Ağrı ve Ardahan'da katıldığı programların ardından bugün ise Konya'daki saha çalışmalarına katıldı.

Genel Müdür Yılmaz, programı kapsamında ilk olarak Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen 'Türk İslam Sanatları Sergisi'nin açılışına katıldı.

Genel Müdür Nazif Yılmaz, sergi açılışında yaptığı konuşmada, ülkemizin ilk imam hatip okullarından olan Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin güzel sanatlar bölümü uygulayan bir okul olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, bu okullar aracılığı ile ileride çok önemli musikişinas ve hattatların yetişeceğine olan inancını ifade ederek sergideki çalışmaları ortaya çıkartan öğrencileri tebrik etti. Yılmaz, konuşmasında, ülkemizdeki imam hatip okullarının genel durumuna dair bilgiler verdi.

Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin, hüsn-i hat, tezhip ve ebru sanatıyla yaptığı 65 eser, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı. Konya'da geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar üzerine eğitim gören öğrencilerin, iki yıllık çalışmasıyla ortaya çıkan Türk-İslam sanatı eserleri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yılmaz, daha sonra Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi 64. Mezuniyet Programı'na katılarak öğrencilerin mezuniyet coşkusuna ortak oldu. Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, yaklaşık 110 yıllık bir geçmişe sahip imam hatip okullarının bugünlere gelinceye kadar çok önemli badireler atlattığını, bugün ise gelinen noktada çok çeşitli alanlarda eğitim veren güzide eğitim kurumları olduklarını ifade etti. Yılmaz, mezun olan öğrencileri tebrik ederek çok müstesna bir kurumdan mezun olduklarını unutmamaları gerektiğini ifade etti. Daha sonra protokol mensupları tarafından mezun olan öğrencileri temsilen sınıf birincilerine mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, mezuniyet törenin ardından Selçuklu Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek okul bünyesinde yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Selçuklu Beyhekim İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek okulda yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Genel Müdür Yılmaz, Selçuklu Abdülezel Paşa İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek okulun faaliyetleri hakkında yöneticilerden bilgi aldı.

Genel Müdür Yılmaz'ın ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile diğer ilgililer de eşlik etti.