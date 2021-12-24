Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanları Batman, Mardin ve Şırnak İllerine Ziyaret Gerçekleştirdiler

Genel Müdürlüğümüze bağlı okulların faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen saha ziyaretleri il programı Batman, Mardin ve Şırnak İllerinde gerçekleştirildi.

20 Aralık Pazartesi günü başlayan ve hafta boyunca devam eden ziyaret programı kapsamında Daire Başkanlarımız Hacı Ali OKUR, Mehmet BÖLÜCEK, Mustafa KIŞAN, Serkan KOCABAŞ beraberlerindeki görevli personel ile birlikte Batman, Mardin ve Şırnak illerimizde Genel Müdürlüğümüze bağlı okulları ziyaret ederek idareci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldiler.

Çağın imkanları ve ihtiyaçlar doğrultusunda Genel Müdürlüğümüze bağlı okulların niteliklerinin artırılması, eğitimde fırsat eşitliğinin ve okullar arası başarı farkını etkileyen faktörlerin tespit edilmesi amacıyla yapılan ziyaretler kapsamında Daire Başkanlarımız; il, ilçe ve okul yöneticileriyle okulların idari iş ve işleyişleri, zümre öğretmenler kurulu çalışmaları, destekleme ve yetiştirme kurslarına yönelik değerlendirmelerde de bulundular.