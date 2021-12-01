GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN PLANLANAN ARALIK AYI ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ BUGÜN BAŞLADI - Son Dakika
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GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN PLANLANAN ARALIK AYI ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ BUGÜN BAŞLADI

01.12.2021 22:13
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN PLANLANAN ARALIK AYI ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ BUGÜN BAŞLADI

Genel Müdürlüğümüz tarafından planlanan ve Aralık ayı boyunca devam edecek olan "Aralık Ayı Çevrim İçi Eğitim Seminerleri" bugün başladı.

Genel Müdürlüğümüz tarafından planlanan ve Aralık ayı boyunca devam edecek olan "Aralık Ayı Çevrim İçi Eğitim Seminerleri" bugün başladı. Seminerin ilk gününde "Akran Zorbalığı" ve "Adobe Indesing Programıyla Grafik Tasarımı" konuları ele alındı.

Bugün gerçekleştirilen "Akran Zorbalığı" konulu çevrim içi eğitim seminerine Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenleri, pansiyonlardaki belletmenler/nöbetçi belletmenler, pansiyondan sorumlu müdür yardımcıları katılımcı olarak, Prof. Dr. Fulya CENKSEVEN ÖNDER ve Dr. Öğrt. Üy. Yasin YILMAZ ise eğitim görevlisi olarak katıldı. Bugün aynı zamanda gerçekleştirilen "Adobe Indesing Programıyla Grafik Tasarımı" konulu çevrim içi eğitim seminerine ise katılımcı olarak Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, eğitim görevlisi olarak da Görsel Sanatlar Öğretmeni Murat ARSLAN katıldı.

Aralık ayının tüm haftalarında "Akran Zorbalığı", "Adobe Indesing Programıyla Grafik Tasarımı", "Afetlerden Korunma Bilinci", "Bir İçerik Yönetim Sistemi (CMS) Olarak OGMMATERYAL Tanıtım ve Kullanımı", "Siber Zorbalık", "OGMMATERYAL Yabancı Dil Modülleri Tanıtım ve Kullanımı" ve "Ödenek İşlemleri" konularında planlanan çevrim içi eğitim seminerlerine devam edilecektir.

Kaynak: Habermetre
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