GENEL MÜDÜRÜMÜZ GÜLDAL: EKMEKLİK UN ÜRETİMİNDE PROBLEM YOK

Türkiye'de ekmeklik un üretiminde bir problem olmadığını belirten Genel Müdürümüz GÜLDAL, "Bunun en büyük güvencesi ve desteği, kuşkusuz devletimizin TMO üzerinden yapmış olduğu un regülasyonu çalışması. " dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Ahmet GÜLDAL, Edirne ile başladığı Trakya programına bugün Tekirdağ ile devam etti. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret eden Genel Müdürümüz, İl Müdürü Oktay ÖCAL ile gündemdeki konuları değerlendirdi. Buradan Tekirdağ Başmüdürlüğümüze geçen Genel Müdürümüz, personelimiz ile bir araya geldi. Liman silolarımızı gezen GÜLDAL "Liman silomuzun da bulunduğu geniş bir hinterlanda sahip Başmüdürlüğümüzde yoğunluk üst seviyede. Mesai gözetmeksizin çalışan personelimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. " dedi.

Gittiği her bölgede mutlaka sektör temsilcileri ile bir araya gelip görüş alışverişinde bulunan Genel Müdürümüz GÜLDAL, Tekirdağ'da da sektör temsilcileri ile toplantı gerçekleştirdi. Sektör temsilcilerinin görüşlerini dinleyen GÜLDAL, Kurumumuzun politikalarına ilişkin genel bilgilerin yanı sıra yürütmekte olduğumuz un ve yem regülasyon çalışmalarımıza ilişkin detayları da temsilcilerle paylaştı. Toplantı sonunda bir değerlendirme yapan GÜLDAL, "Trakya'da sektör mensuplarıyla görüşmelere devam ediyoruz. Türkiye genelinde yürüttüğümüz un ve yem regülasyon çalışmalarımızın Trakya Bölgesi'nde de olumlu seyrettiğini müşahede ettik. Regülasyonlarımız yeni hasat sezonuna kadar devam edecektir. " dedi.

Tekirdağ Başmüdürlüğümüzde basına değerlendirmelerde de bulunan Genel Müdürümüz GÜLDAL, bu yıl çeltikte önemli bir üretim dönemi geçirdiğimizi, makul fiyatlar açıkladığımızı ve üreticilerin de bu noktada bir sorun yaşamadığını ifade ederek, "Çeltik fiyatlarının piyasa gelişimleri de çeltik üreticilerimizi olumlu etkiledi. Türkiye'deki çeltik üreticilerimizin, sanayicimizin, değirmencimizin elinde olan ve TMO'nun tedarikinde bulunan çeltik stoklarıyla beraber, 2021-2022 dönemini yeni hasat dönemine kadar önemli ölçüde rahatlıkla karşılayabilecek miktarda olduğunu gördük. Piyasasının da makul seviyelerde seyrettiğini gördük. " dedi.

GÜLDAL, zaman zaman ülkede un fiyatlarıyla ilgili haberlerin gündeme geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ekmeklik un üretiminde herhangi bir problem yok. Bunun en büyük güvencesi ve desteği, kuşkusuz devletimizin TMO üzerinden yapmış olduğu un regülasyonu çalışması. Tüm teşkilatımız başta TMO Başmüdürlükleri, Ticaret İl Müdürlükleri, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile saha denetimlerini de yapıyoruz. Bu anlamda un fiyatlarıyla ilgili anormal, beklenmeyen bir yükselişin olmadığını söylemek mümkündür. "

Un regülasyonunun önemli olduğunu aktaran Genel Müdürümüz GÜLDAL, "Özellikle ekmeklik un üreten un sanayicilerimize makul fiyatlarla buğday tahsil ediyoruz ve satıyoruz. Bunun karşılığında bir taahhüt alıyoruz. O taahhüde uygun olarak kasım ve aralık aylarında 185-200 lira aralığında ekmeklik unu fırıncılarımıza, ekmek üreticilerimize ve pidecilerimize satma noktasında mutabakat sağlıyoruz. " diye konuştu.

GÜLDAL, bu süreci hem fırıncılar hem de un işletmeler üzerinden takip edip denetlediğimizi vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Baktığımızda ülke genelinde, başta İstanbul'u besleyen Tekirdağ, Trakya olmak üzere, buradaki un sanayicilerimizin de taahhütlerine uygun hareket ettiklerini, hemen hemen tüm ekmek fırınlarının ekmek üreten işletmelerin makul fiyatlarla yani 200 liranın altında fiyatlarla ekmeklik un tedarik edebildiklerini görüyoruz. Elbette unun kalitesi ve çeşidi çok fazla, özel amaçlı, baklavalık un bu tanımının dışındadır. "

GÜLDAL, hayvan üreticileriyle de görüştüğümüzü, yem ham maddesi olarak arpa, buğday ve mısır gibi tedarikleri öncellikle hayvan yetiştiricilerinin kullanımına sunduğumuzu dile getirdi.

Bu ürünleri de makul fiyatlarla verdiğimizi ifade eden Genel Müdürümüz GÜLDAL, "Bütün üreticilerimizin beklentisi bu regülasyonun, bu katkının ne kadar süreceği. Yeni hasat dönemine kadar hayvan yetiştiricilerimizin ihtiyaçlarını bir nebze katkı sağlamak üzere arpa, buğday, yemlik buğday ve mısır satışlarımızı devam ettireceğiz. " dedi.