GENEL MÜDÜRÜMÜZ MEHMET NEZİR GÜL'ÜN TOKAT İLİ ZİYARETİ

Genel Müdürümüz Mehmet Nezir GÜL, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Tokat iline bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretlerine Turhal ve Zile ilçelerinden başlayan Genel Müdürümüz Sayın GÜL, Turhal ziyaretlerinde Turhal Özel Eğitim Uygulama Okulu, Turhal Özel Eğitim Meslek Okulu, Turhal Bilim ve Sanat Merkezi ile Turhal Rehberlik ve Araştırma Merkezini ziyaret etti.

Genel Müdürümüz, kurumların işleyişi hakkında öğretmenlerimizden ve idarecilerimizden bilgiler aldı.

Öğrencilerimizle yakından ilgilenerek sohbet eden Genel Müdürümüz, Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerimizin yaptığı etkinliklere eşlik ederek her alanda kendilerine destek olunacağını belirtti. Ayrıca Genel Müdürümüz Sayın GÜL, TÜBİTAK projeleri kapsamında dereceye giren öğrencilerimize Başarı ve Teşekkür Belgelerini takdim ederek, özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerimizle istişarelerde bulundu.

"Bakanlık olarak hızlı bir aktivite içerisindeyiz"

Genel Müdürümüz Zile ziyaretleri kapsamında Zile Özel Eğitim Uygulama okulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Akabinde Zile Öğretmenevinde 11 İlçe Milli Eğitim Müdürünün iştirak ettiği toplantıya katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısında Genel Müdürümüz Sayın GÜL; Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün faaliyet ve uygulamalarından bahsederek; "Bakanlık olarak hızlı bir aktivite içerisindeyiz. Aralık ayı sonu itibariyle kütüphanesiz okulumuz kalmayacak. Kütüphanelerimizde nitelikli kitaplara yer vererek önümüzdeki süreçte raflarda okunmaktan yıpranan kitapları göreceğiz inşallah. Küçük toplantıları kütüphanelerde gerçekleştirmeliyiz, öğrencilerimizin kütüphanelerimiz de zaman geçirmesini sağlayarak okuma kültürü kazanmalarına destek olmalıyız" dedi.

"Meslek okullarımızda gözlenen bu iyileşme öğrenci sayılarımızı artıracak"

Mesleki Eğitimde 1. 000 Okul Projesi kapsamında okullarımızın altyapısının güçlendirildiğini ve eğitim ortamlarının niteliğinin artırıldığını dile getiren Genel Müdürümüz Sayın GÜL; "Meslek okullarımızda gözlenen bu iyileşme öğrenci sayılarımızı artıracak, okullarımızdan mezun öğrencilerin istihdam sorunlarını ortadan kaldıracaktır" dedi.

"Yeni materyallerin ar-ge çalışmalarına başlandı"

Bu hafta başı itibariyle ülkemiz bütününde özel çocuklarımıza özel materyallerin dağıtımının başladığını belirten Genel Müdürümüz Sayın GÜL; "öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda özel eğitim alanında kullanılacak yeni materyallerin ar-ge çalışmalarına başlandı. Genel Müdürlüğümüz personeli, akademisyenlerimiz ve okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin kapsamlı çalışmalarıyla tespit edilen yeni materyaller, en kısa sürede üretim bantlarında yerini alarak öğrencilerimizin kullanımına sunulacaktır" diyerek Zile ve Turhal ziyaretlerini sonlandırdı.

Ziyaretleri esnasında Genel Müdürümüz Mehmet Nezir GÜL'e Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanları Ebubekir AYDIN, Kürşat DULKADİR, Cemal ÖZDEMİR, Mecit Ramazan BARIN, Murat AĞAR ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat KÜÇÜKALİ ile Genel Müdürlüğümüz Şube Müdürü Kenan UÇMA eşlik etti.